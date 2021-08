Symboliczna zmiana – Leo Messi zadebiutował w PSG!

Stało się! Leo Messi oficjalnie zadebiutował w barwach PSG! Doszło do tego w 4. kolejce Ligue 1 w wyjazdowym spotkaniu Paryżan z Reims.

Messi w 66. minucie spotkania zastąpił na boisku Neymara. W momencie, gdy argentyński gwiazdor meldował się na murawie Stade Auguste-Delaune, PSG prowadziło z Reims 2-0 po dwóch golach Kyliana Mbappe. Leo wszedł za Neymara, z którym dzielił szatnię Barcelony przez cztery lata.

Znowu razem – symboliczna zmiana

W zmianie Messiego za Neymara ciężko nie dopatrywać się celowego zabiegu ze strony Mauricio Pochettino, którego intencją miało być zapewne wysłanie sygnału, że w jego drużynie panuje dobra atmosfera, a Neymar nie będzie miał problemu z tym, że znów może znaleźć się w cieniu legendarnego Argentyńczyka. Starzy znajomi wymienili krótki uścisk, Messi uśmiechnął się do Brazylijczyka i wbiegł na boisko.

Po pojawieniu się Leo na murawie wynik meczu nie uległ już zmianie i na jego debiutanckiego gola w barwach Czerwono-Niebieskich będziemy musieli jeszcze poczekać. Przynajmniej do 12 września, gdy Messi będzie miał okazję rozegrać swój pierwszy oficjalny mecz w barwach PSG przed własną publicznością przeciwko Clermont.

Bez szału, ale z nadziejami

Leo wprawdzie nie uczcił swojego debiutu golem, ale 24 minuty z Reims pokazały, że – co było do przewidzenia – Messi będzie najistotniejszym punktem ofensywy paryskiej drużyny, przez którego przechodzić będzie większość akcji i który będzie kreował grę Paryżan. Będzie Messim, którego kibice doskonale znają już z Barcelony.

Dodatkowo widać też, że Leo zdecydowanie nie przybył do Paryża, żeby odcinać kupony od dotychczasowej kariery. Jego pierwszy występ w barwach PSG, choć bez gola czy też asysty – okazana chęć do gry, zadziorność – wyraźnie świadczą o tym, że będzie chciał dopisać do niej nowy, pełen sukcesów rozdział. Okoliczności są do tego więcej niż sprzyjające, więc można się spodziewać, że fajerwerki w wykonaniu argentyńskiego magika to tylko kwestia czasu.