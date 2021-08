Cristiano Ronaldo i Manchester United – czy to znów może się udać?

Powrót Cristiano Ronaldo do Manchesteru United to wspaniała wiadomość dla kibiców „Czerwonych Diabłów”, wszystkich fanów Premier League i piłki nożnej w ogóle. Czy transfer ten okaże się w praktyce czymś więcej niż sentymentalną przygodą? Znaków zapytania nie brakuje.

Nie ten sam Ronaldo

Powrót, który rozpala wyobraźnię i znów na chwilę czyni futbol romantycznym, bo oto ten, którego świat poznał dzięki występom na Old Trafford po latach powraca do domu. Tam, gdzie wszystko na dobre się zaczęło. Historia w piękny sposób zaczyna zataczać koło, ale czy równie pięknie się dopełni?

Wątpliwości nie brakuje przede wszystkim z uwagi na fakt, że Cristiano ma już na karku 36 lat i wraca na Old Trafford nie tylko w blasku i chwale swoich sukcesów, ale także z olbrzymim bagażem rozegranych spotkań, które siłą rzeczy odcisnęły na nim piętno jako na sportowcu, eksploatując mocno jego organizm. Ile by nie spekulować o biologicznym wieku Ronaldo metryka i statystki są dla niego nieubłagane. Od momentu odejścia z Manchesteru w 2009 roku CR7 rozegrał blisko 700 spotkań, w międzyczasie zmagając się też przecież z różnego rodzaju urazami. Ronaldo już dokonuje rzeczy wielkich biorąc to wszystko pod uwagę, ale nawet w jego przypadku gdzieś znajduje się przecież kres możliwości.

Inny Manchester

Po 12 latach na Old Trafford powróci już zupełnie inny Cristiano Ronaldo. Nie będzie wielkim odkryciem stwierdzenie, że od 2009 roku mocno zmienił się także sam Manchester United, co także może mieć różny wpływ na rezultaty „Czerwonych Diabłów” w kontekście jego transferu i również rodzi pytania.

Jak obecność w szatni takiej osobowości jak CR7 znosić będą młode gwiazdy United – Sancho, Rashford, Greenwood? Jak będzie sobie z tym radził charakterny Paul Pogba? Sława Cristiano uskrzydli zespół czy raczej go przytłoczy? Ole Gunnar Solskjaer będzie potrafił poskromić ego portugalskiego gwiazdora, gdy zajdzie taka potrzeba? Czy Ronaldo będzie potrafił zostawić boiskową znajomość z Norwegiem za sobą i będzie poważnie traktował go jako trenera? W szatni United nie ma już w tym momencie osobowości pokroju Roya Keane’a, Rio Ferdinanda, a przede wszystkim sir Alexa Fergusona, które mogłyby sprowadzić twardo na ziemię takiego gwiazdora jak Ronaldo, gdy jego ego za mocno zacznie dawać o sobie znać, co jest przecież całkiem prawdopodobne. Czy brak równie mocnego charakteru w szeregach Manchesteru nie rozzuchwali zbytnio Cristiano, by wszyscy tańczyli tak jak im zagra?

Ten lepszy Cristiano

Wielkie postacie często są demonizowane i obrastają legendami, które niekoniecznie mają wiele wspólnego z prawdą. Tak jest również w przypadku Cristiano Ronaldo. W tym miejscu, odkładając na chwilę na bok mniej lub bardziej prawdopodobne i prawdziwe historie na jego temat, trzeba mu oddać, że to tytan pracy, profesjonalista i perfekcjonista w każdym calu.

CR7 zapewne nigdy nie wyrwałby się z Madery, gdyby nie upór, wola walki i konsekwencja w działaniu, które wciąż go charakteryzują. Biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie cechy jego złożonej natury można pokusić się o stwierdzenie, że koniec końców to właśnie one wezmą górę i przyczynią się do tego, że powrót Cristiano na Old Trafford zaowocuje sukcesami.



Mimo upływu lat Ronaldo to przecież wciąż ten sam żądny zwycięstw i pazerny na bramki, tytuły oraz chwałę zawodnik, który od sezonu 2006/07 nigdy nie schodził poniżej przynajmniej 20 bramek na sezon. To co może go zatrzymać, równie dobrze może też sprawić, że znów przesunie granicę niemożliwego.

Jeżeli w United będą do tego nadawać na wspólnych falach, a w szatni będzie panowała pozytywna atmosfera i zdrowa, sportowa rywalizacja to rywale będą mieli w tym sezonie z „Czerwonymi Diabłami” naprawdę nie po drodze.