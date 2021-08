🇷🇺 Rosja – Chorwacja 🇭🇷 Typy, kursy (01.09.2021)

Jednym z ciekawszych 艣rodowych spotka艅 b臋dzie starcie Rosji z Chorwacj膮. Obie dru偶yny maj膮 nadziej臋 na zaj臋cie pierwszego miejsca w swojej grupie, ale tylko jedna ekipa b臋dzie pewna awansu na przysz艂oroczne mistrzostwa 艣wiata bez rozgrywania bara偶y. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Rosja – Chorwacja zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Gospodarze przegrali ju偶 jedno spotkanie w swojej grupie. Rosja okaza艂a si臋 w marcu s艂absza od reprezentacji S艂owacji. Mimo wszystko kwestia awansu wci膮偶 jest otwarta i gospodarze mistrzostw 艣wiata z 2018 roku wcale nie s膮 w z艂ej sytuacji. Musz膮 oni jednak zapunktowa膰 w meczu z Chorwacj膮 je艣li chc膮 nadal my艣le膰 o zaj臋ciu pierwszego miejsca.

Go艣cie r贸wnie偶 w marcu przegrali, ale Chorwaci okazali si臋 s艂absi od S艂owenii. Mimo wszystko tak jak w przypadku Rosji kwestia awansu jest wci膮偶 otwarta i go艣cie s膮 g艂贸wnymi faworytami do wyj艣cia z pierwszego miejsca. Do tego potrzeba jednak punkt贸w w meczu w Rosji i na pewno wicemistrzowie 艣wiata maj膮 nadziej臋, 偶e wr贸c膮 do dom贸w z przynajmniej remisem.

Rosja – Chorwacja nasze typy

Obie ekipy maj膮 w swoich szeregach wielu naprawd臋 dobrych zawodnik贸w. Chorwacja zagra艂a na EURO jednak zdecydowanie lepiej od Rosji i dlatego jest faworytem do wygrania tego meczu. Mimo wszystko gospodarze b臋d膮 chcieli wykorzysta膰 przewag臋 swojego boiska i mo偶na spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego starcia.

Rosja – Chorwacja | Typ: remis @3.30 Noblebet

Rosja – Chorwacja | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @1.88 Noblebet

Rosja – Chorwacja kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Chorwacja. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.65. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Rosja – Chorwacja, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 2.85.

Rosja – Chorwacja fakty meczowe

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 6 mecz贸w.

Na ostatnich 6 mecz贸w Rosji fani ogl膮dali mniej ni偶 4.5 kartek.

Chorwacja nie przegra艂a 偶adnego ze swoich ostatnich 4 spotka艅 z Rosj膮.

Rosja ostatnie pi臋膰 spotka艅

Rosja – Dania 1:4

Finlandia – Rosja 0:1

Belgia – Rosja 3:0

Rosja – Bu艂garia 1:0

Polska – Rosja 1:1

Chorwacja ostatnie pi臋膰 spotka艅

Chorwacja – Hiszpania 3:5

Chorwacja – Szkocja 3:1

Chorwacja – Czechy 1:1

Anglia – Chorwacja 1:0

Belgia – Chorwacja 1:0