Real finalizuje transfer Camavingi. Francuz był też na celowniku PSG

Po tym jak Real Madryt zrezygnował z prób pozyskania Kyliana Mbappe, na ich celowniku znalazł się inny młody piłkarz. Eduardo Camavinga to 18-letni pomocnik Rennes, o którego transfer zabiegało w ostatnim czasie również PSG.

Wydaje się, że po nieudanych negocjacjach w sprawie transferu Kyliana Mbappe do Realu, Florentino Perez postanowił wymierzyć prztyczek w nos paryżan. Klub z Madrytu jest o krok od sprowadzenia na Santiago Bernabeu Eduardo Camavingi, 18-letniego Francuza, który w ostatnim czasie łączony był przede wszystkim z przenosinami do PSG.

Camavinga ma kosztować Real nieco ponad 30 mln euro, gdyż podobnie jak w przypadku Mbappe, jego umowa z klubem dobiega końca za niecałe 12 miesięcy. Zakontraktowanie Camavingi, który uznawany jest za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy na świecie to więc dla klubu z Santiago Bernabeu spora oszczędność, zwłaszcza w porównaniu do 200 mln euro, o których mówiło się w przypadku transferu Mbappe.

Trudno nie oprzeć się też wrażeniu, że Florentino Perez postanowił zagrać na nosie władzom PSG, które najbardziej jak to możliwe utrudniały Realowi pozyskanie w tym okienku Kyliana Mbappe. Paryżanie znaleźli się w analogicznej sytuacji jeśli chodzi o transfer Camavingi. Rennes zażądało od PSG sporej kwoty, na którą klub z Parc de Princes nie chciał przystać. W trakcie negocjacji do gry włączył się jednak trzeci gracz, który błyskawicznie osiągnął porozumienie z klubem Camavingi, którego najprawdopodobniej zobaczymy już niebawem na Santiago Bernabeu.

Eduardo Camavinga to Real Madrid: HERE WE GO! The offer has been accepted tonight by Rennes. €31m plus add ons. Medical already completed tonight. ⚪️🚨 #DeadlineDay

Paperworks are signed. Official today. He goes to Real NOW – no loan. Camavinga picks Real over Man Utd and PSG. pic.twitter.com/lMCkuM4Nig

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2021