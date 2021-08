Trudny rywal Pogoni Szczecin w młodzieżowej LM

Jeśli myślicie, że w europejskich pucharach została nam jedna drużyna, to… jesteście w błędzie. Jesienią dwie drużyny będą reprezentować Polskę. Legia Warszawa w Lidze Europy oraz Pogoń Szczecin w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Młodzi Portowcy właśnie poznali rywala i nie będzie łatwo.

Pogoń Szczecin zagra w ścieżce mistrzowskiej, czyli tej równoległej do faz grupowych. Mistrz CLJ U18 trafił w pierwszej rundzie na mistrza Hiszpanii – Deportivo La Coruna! To prawdopodobnie najgorszy z możliwych losów, jaki dostała drużyna z wiodącego rocznika 2003. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Szczecinie 29 września. Rewanż w hiszpańskiej Galicji 20 października.

Co ciekawe w drugiej rundzie, jeśli do niej dojdzie, będzie potencjalnie łatwiej. Tam czekać będzie zwycięzca pary Maccabi Hajfa – Żalgiris Wilno. Przejście dwóch rywali dałoby dojście do fazy 1/16 finału, czyli “baraży” o 1/8 finału UEFA Youth League. Wszystko przez nieco inną drogę dla klubów z fazy grupowej, względem dorosłej Ligi Mistrzów. Tutaj do 1/8 finału wychodzi tylko zwycięzca. Wicemistrzowie grup spotykają się z ośmioma ekipami ze ścieżki mistrzowskiej, w której jest Pogoń Szczecin. Warto dodać, że od 1/16 finału kończy się gra mecz i rewanż. Spotkania tej fazy, a także dwóch kolejnych – 1/8 oraz ćwierćfinały – są pojedynczymi spotkaniami, a gospodarz zostaje wyłoniony w drodze losowania. Dopiero faza finałowa odbywa się na neutralnym gruncie w szwajcarskim Nyonie.