Lewandowski: Nie miałbym problemu grać z opaską w barwach LGBT

Na wtorkowej konferencji prasowej z udziałem Roberta Lewandowskiego, polski napastnik został zapytany o to czy nie miałby problemu, by pojawić się na boisku z tęczową opaską na ramieniu. Kapitan reprezentacji Polski odpowiedział, że nie byłby to dla niego problem.

Nie takie trudne pytanie

Pod koniec dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Roberta Lewandowskiego, dziennikarz sportowy Stefan Szczepłek odniósł się do postawy klubowego polskiego napastnika Manuela Neuera, który podczas Euro 2020 występował z tęczową opaską na ramieniu. Dziennikarz zapytał również czy Robert Lewandowski sam nie miałby problemów, by wybiec na boisko z opaską w barwach LGBT.

Kapitan reprezentacji Polski odparł, że nie byłoby to dla niego w żadnym stopniu problematyczne: – Wiem, że po wystąpieniu Manuela Neuera w takiej opasce, niektórzy mieli jakieś „ale”. Nie miałbym z tym problemu. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy ma swoje emocje, każdą osobę warto i trzeba wspierać.

Świetnie to słyszeć👌 Jeszcze dzisiaj wyślę @lewy_official tęczową opaskę. Mam nadzieje, że założy ją z dumą! https://t.co/C4P54rPWW1 pic.twitter.com/VfB1s4PcaY — Bart Staszewski 🏳️‍🌈🇵🇱 (@BartStaszewski) August 31, 2021

Jak się można było spodziewać wypowiedź Lewandowskiego błyskawicznie doczekała się reakcji dziennikarzy i internautów. Wielu chwali Polaka, że nie obawiał się zająć stanowiska w sprawie. Działacz społeczny Bart Staszewski zapowiedział już, że jeszcze dziś prześle polskiemu napastnikowi takową opaskę i ma nadzieję zobaczyć go w niej na boisku.