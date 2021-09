🇭🇺 Węgry – Anglia 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (2.09.2021)

Węgry – Anglia, czyli spotkanie z „polskiej” grupy eliminacji do mundialu w Katarze, na które będziemy patrzeć z wyjątkową uwagą. Od rezultatu tego pojedynku mocno zależał będzie układ sił w grupie I, do której trafili także „Biało-czerwoni”. Mecz zapowiada się bardzo interesująco także z tego względu, że obie ekipy zaprezentowały się naprawdę dobrze na ostatnich mistrzostwach Europy.

Węgry – Anglia zapowiedź (czwartek, 20:45)

Anglicy doszli na Euro 2020 do upragnionego finału, ale futbol ostatecznie nie wrócił do domu, jak życzyli sobie tego fani „Synów Albionu”, lecz za sprawą Włochów pojechał do Rzymu. Mimo wszystko podopieczni Garetha Southgate’a wyraźnie pokazali, że są aktualnie w absolutnym reprezentacyjnym topie, a mecze z nimi to dla każdego przeciwnika spotkania najwyższej próby.

Węgrzy z pewnością nie mają jednak zamiaru łatwo oddać Anglikom wygranej. Na Euro wprawdzie nie wyszli z grupy, ale długim fragmentami meczu z Portugalią oraz remisami z Francją i Niemcami pozostawili po sobie bardzo dobrze wrażenie pokazując, że są bardzo niewygodnym rywalem. Konfrontacja w Budapeszcie zapowiada się wobec tego naprawdę interesująco.

Węgry – Anglia nasze typy

W meczu na Puskas Arenie, niesieni fanatycznym dopingiem swoich kibiców Węgrzy na pewno postawią Anglikom twardy opór i postarają się też ukąsić swojego rywala. Przed ekipą Garetha Southgate’a naprawdę ciężki mecz, ale biorąc pod uwagę potencjał kadrowy i siłę rażenia jaką dysponują Anglicy inicjatywa z pewnością należała będzie właśnie do nich i powinno się to przełożyć na gole.

Węgry – Anglia | Typ: powyżej 1.5 goli @1.34 BETFAN

Węgry – Anglia | Typ: gol Harry’ego Kane’a @1.89 BETFAN

Węgry – Anglia kursy bukmacherów

Faworytem spotkania w Budapeszcie jest oczywiście Anglia, której wygraną bukmacher BETFAN wycenił po kursie 1.44. Wygrana Węgrów została wyceniona po kursie 7,60, natomiast na remis BETFAN wystawił kurs 4.35.

Węgry – Anglia fakty meczowe

Anglicy zdobywali przynajmniej jednego gola w każdym z ostatnich pięciu rozegranych spotkań

Anglia wygrała wszystkie trzy dotychczasowe mecze w ramach eliminacji do mundialu w Katarze

Bilans bramkowy Anglii w eliminacjach: 9-1

Bilans bramkowy Węgier w eliminacjach: 10-4

Węgry – pięć ostatnich spotkań

Niemcy – Węgry 2:2

Węgry – Francja 1:1

Węgry – Portugalia 0:3

Węgry – Irlandia 0:0

Węgry – Cypr 1:0

Anglia – pięć ostatnich spotkań

Włochy – Anglia 2:1 (1:1)

Anglia – Dania 2:1 (1:1)

Ukraina – Anglia 0:4

Anglia – Niemcy 2:0

Czechy – Anglia 0:1