Ansu Fati nowym numerem 10. FC Barcelony

FC Barcelona ogłosiła dziś na swoich mediach społecznościowych, że w sezonie 2021/22 z numerem 10. na koszulce występował będzie Ansu Fati. Przypomnijmy, że “10” należała wcześniej do Leo Messiego, który latem opuścił klub z Camp Nou.

Gdy okazało się, że odejście Leo Messiego z FC Barcelony jest nieuniknione, kibice Blaugrany zaczęli zastanawiać się jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość, już bez Argentyńczyka. Jedną z częściej poruszanych kwestii był problem z numerem 10. na koszulce. Pojawiły się głosy, że powinien on zostać zastrzeżony od razu po odejściu Messiego. Inni byli zdania, że zastrzeganie “dziesiątki” jest bezcelowe i powinien przejąć ją jeden z graczy, którzy w przyszłości będą decydować o losach klubu.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021