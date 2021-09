Tomaszewski i Kaczmarek krytykują Sousę. “Powinien mieć Polaków w sztabie”

Paulo Sousa nie ma ostatnio najłatwiejszego życia. Kontuzje znacznie ograniczyły pole manewru Portugalczyka, Kwestionowane są jego wybory personalne oraz podejście do pracy. Teraz swoje obiekcje co do składu sztabu szkoleniowego przedstawili także Jan Tomaszewski i Bogusław Kaczmarek.

Sukcesja trenerska

Bezpośrednio przed wrześniowymi meczami reprezentacji Polski do grona dziennikarzy poddających w wątpliwość efekty pracy Paulo Sousy dołączyli również były bramkarz reprezentacji Jan Tomaszewski oraz były trener Bogusław Kaczmarek. Tomaszewski uważa, że w kadrze potrzebna jest sukcesja trenerska i asystentem Sousy powinien być ktoś kto po zakończeniu współpracy z Portugalczykiem mógłby go zastąpić:

– Apelowałem do Zbigniewa Bońka, aby wymusił na Sousie zatrudnienie polskiego asystenta. Kazimierz Górski zrobił drużynę, przejął ją potem Jacek Gmoch, potem był Ryszard Kulesza, a następnie Antoni Piechniczek. Asystenci przejmowali tę kadrę. Niemcy dali przykład, oni zawsze są na topie, bo styl mają taki sam. My zatrudniamy trenera i za każdym razem jest inaczej. Asystentem Leo Beenhakkera byli Adam Nawałka czy Rafał Ulatowski.

Brak rzetelnego źródła informacji

Bogusław Kaczmarek uważa ponadto, że Paulo Sousa zmarnował mnóstwo czasu. Uważa, że selekcjoner eksperymentował w meczach eliminacji do mistrzostw świata, a później w meczach towarzyskich poprzedzających mistrzostwa Europy, gdyż nie rozeznał się wcześniej w realiach polskiej piłki, a do tego nie zostały dostarczone mu rzetelne informacje na ten temat. Winą za to Kaczmarek obarcza fakt, że Portugalczyk wprowadził do reprezentacji własny sztab, zamiast zbudować go z Polaków, którzy mogliby pomóc mu się odnaleźć:

– Nie można zaniedbywać takich kwestii jak skutecznie działające źródła informacji. Trzeba dopasować się kulturowo. Zamiast eksperymentów, prób, doświadczeń, błędów, oprzeć się na kimś, kto ma wiedzę o każdym z piłkarzy znajdujących się blisko reprezentacji.

Przypomnijmy, że już dzisiaj reprezentacja Polski zmierzy się na PGE Narodowym z Albanią. W spotkaniu z drużyną z Bałkanów Paulo Sousa nie będzie mógł skorzystać z usług między innymi Piotra Zielińskiego czy też Mateusza Klicha i Sebastiana Szymańskiego, którzy ze względu na kontuzje nie mogli pojawić się na zgrupowaniu.