Paulo Sousa po meczu Polska – Albania: „Może oglądał Pan inny mecz”

„Albania to bardzo kompaktowy i agresywny zespół, który był dla nas wyzwaniem. Na pewno będziemy rozmawiać, co można poprawić i jak powinien ten mecz wyglądać. Przeprowadzimy analizy, by wypracować lepsze rozwiązania na przyszłość” – powiedział na konferencji prasowej po meczu Polska – Albania selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa.

“Musimy być silniejsi”

„Wiedzieliśmy od początku, że gra będzie bardzo intensywna. Albańczycy grają dobrze na krótki dystans, wyprowadzają bardzo dobre akcje indywidualne. Mieliśmy swoje problemy. Musimy być silniejsi w środku pola, wykorzystywać wolne przestrzenie” – stwierdził portugalski trener w odpowiedzi na pytanie, czy uważa, że wynik był o wiele lepszy niż gra „Biało-czerwonych”.

„W drugiej połowie wyglądało to już lepiej. Graliśmy w sposób spójny, zgodnie z naszymi założeniami, lepiej kontrolowaliśmy grę, byliśmy bardziej niebezpieczni” – ocenił występ Polaków po przerwie Paulo Sousa.

„Chcemy, aby konkurowanie z najlepszymi na świecie stało się elementem naszej mentalności i tożsamości” – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski w kontekście zbliżającego się meczu z Anglią.

“Robert wie, że musi robić więcej”

Paulo Sousa ocenił również występ Roberta Lewandowskiego, komplementując naszego kapitana.

„Robert wie, że grając w reprezentacji musi robić więcej, wykonać większą pracę niż w przypadku gry dla Bayernu Monachium i cały czas to robi. Prze naprzód, strzela bramki, Kiedy mamy takich liderów i taką jakość jaką prezentuje Robert na boisku, wszystko może się wydarzyć” – powiedział trener „Biało-czerwonych”.

„Najważniejszą rzeczą pozostaje dla mnie skupienie się na naszej tożsamości i mentalności oraz ciągły rozwój. Jestem entuzjastycznie nastawiony do tego co robimy. Jestem dumy, z tego co udało się nam osiągnąć” – wskazał selekcjoner.

“Może oglądał Pan inny mecz”

Na konferencji prasowej w pewnym momencie zrobiło się nieco nerwowo, gdy Paulo Sousa został zapytany o taktykę na mecz z Albanią, a jeden z dziennikarzy stwierdził, że w pierwszej połowie wyglądało to słabo.

„To wy mi powiedzcie jaka była taktyka. Może ma Pan lepszą. Ja widziałem czterech obrońców na boisku. Może oglądał Pan inny mecz” – odparł na to wyraźnie zirytowany Paulo Sousa.

„Od pierwszego dnia kiedy rozpocząłem tutaj pracę mówiłem, że niektórzy zawodnicy mogą robić różnicę w kadrze. Musimy być silniejsi jeżeli chodzi o grę na skrzydłach. Musimy nauczyć się grać szybciej, ale to proces, który trwa i przynosi już powoli efekty. Piłkarze muszą się do tego przyzwyczaić, bo strategia gry w kadrze jest inna niż w ich klubach. To wymaga czasu” – zakończył trener reprezentacji Polski.