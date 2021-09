Młodzieżówka rozpoczyna eliminacje. Na początek potrzebujemy sześć punktów!

Robert Lewandowski i spółka zaraz będą na półmetku kwalifikacji do katarskiego mundialu. Dzisiaj swoje eliminacje rozpoczyna reprezentacja U21 Macieja Stolarczyka. Euro 2023 w Gruzji i Rumunii to cel dla zawodników urodzonych w 2000 roku oraz młodszych.

Terminarz pierwszych spotkań ułożył się całkiem po naszej myśli. We wrześniowych spotkaniach unikamy faworyta grupy – Niemców. Nie zagramy także z Węgrami. Pierwsze spotkanie, już dzisiaj, w Jelgavie na Łotwie. Rywal zdecydowanie słabszy od nas, ale nieźle znany naszym kadrowiczom. W poprzednich eliminacjach Polacy dwukrotnie ograli bałtycką ekipę. W Jurmali jedynego gola strzelił Patryk Klimala, który trafił także w rewanżu. Wtedy Polacy wygrali 3:1, a dwa gole dorzucili Bartosz Białek oraz Jakub Kiwior.

Kilku pozostało

Z tamtego składu kilka nazwisk dzisiaj się powtórzy. Wspomniany Kiwior, a dodatkowo Michał Skóraś, Mateusz Bogusz czy Filip Marchwiński wśród podstawowych zawodników. Byłoby ich więcej, ale Paulo Sousa w ostatniej chwili podebrał Maciejowi Stolarczykowi Kamila Piątkowskiego.

W ostatnich latach Polacy mogli się pochwalić bardzo mocną obsadą bramki w każdej kadrze. Tym razem młodych gwiazd brakuje na tej pozycji. Kontuzji doznał Jakub Stolarczyk z Leicester. Jego miejsce zajął Filip Majchrowicz. Do niedawna rezerwowy bramkarz Radomiaka, a obecnie objawienie początku sezonu. Wraz z nim w kadrze są Marcel Lotka z Herthy Berlin i Kacper Tobiasz z Legii Warszawa.

Polscy ligowcy

Zdecydowana większość zawodników powołanych przez Macieja Stolarczyka to piłkarze Ekstraklasy. Takich graczy jest aż piętnastu. Ponadto jeden pierwszoligowiec – obecnie – Filip Szymczak. Napastnik jest wypożyczony z Lecha Poznań.

A także spotkamy kilku przedstawicieli zagranicznych klubów. Tutaj bez niespodzianki, największą grupę stanowią zawodnicy grający we Włoszech. Jednak w tym przypadku to zasługa letniego okienka transferowego. Sebastian Walukiewicz był bliski zmiany klubu wewnątrz Serie A, jednak pozostał w Cagliari. Do niego dołączył duet szczecińsko-słowacki. Najpierw Adrian Benedyczak trafił do Parmy zostając kolegą klubowym Gianluigiego Buffona. W ostatnich dniach okienka transferowego słowacką Żilinę na Spezie zamienił Jakub Kiwior. Ten ostatni już niedługo będzie miał szansę debiutu w jednym z kandydatów do spadku, a także poznania nowego klubowego kolegi – Arkadiusza Recy.

Poza Polską grają także wspomniany Lotka, Aleksander Paluszek wypożyczony z Górnika Zabrze do słowackiego Pohronia oraz Mateusz Bogusz. Wiele osób śmiało się, że wybór Ibizy to kierunek czysto turystyczny. Początek sezonu to jednak dwa gole i asysta, a zatem już jest lepiej niż w ubiegłym sezonie.

***

Dzisiejsze spotkanie z Łotwą pokaże TVP Sport. Transmisja już od godziny 15:50, a początek meczu o 16:00. Za cztery dni – 7 września(wtorek) – Polacy zagrają przeciwko Izraelowi w Lublinie. To spotkanie także w TVP Sport, a początek o 20:00.

Terminarz reprezentacji Polski U21 na eliminacje do Euro 2023:

3 września: Łotwa(w)

7 września: Izrael(d, Lublin)

8 października: Węgry(w)

12 października: San Marino(d, Kielce)

12 listopada: Niemcy(w)

16 listopada: Łotwa(d)

24 marca 2022: Izrael(w)

29 marca 2022: Węgry(d)

2 czerwca 2022: San Marino(w)

7 czerwca 2022: Niemcy(d)