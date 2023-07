Ile zarabiają piłkarze?

Zarobki piłkarzy to już od bardzo dawna wyjątkowo gorący i kontrowersyjny temat. W kwestii tej w większości dominują opinie, że piłkarze zwyczajnie zarabiają za dużo. Czy jednak są one słuszne, biorąc pod uwagę ogromną popularność piłki nożnej na całym świecie i potencjał marketingowy tej dyscypliny sportu?

Cristiano Ronaldo wrócił na szczyt

Pierwsze miejsce pośród piłkarzy w ostatnim rankingu „Forbesa” zajął Cristiano Ronaldo. Jego zarobki oszacowano na 136 milionów dolarów. Portugalczyk mógł ponownie wrócić na pozycję lidera po otrzymaniu lukratywnego kontraktu od Al-Nassr.

Na najniższym stopniu podium jeżeli chodzi o zarobki piłkarzy znalazł się Mbappe. Napastnik PSG zarobił 120 milionów dolarów. Duża część z tej kwoty to bonus dla Kyliana za przedłużenie kontraktu z paryskim klubem.

Zerkając na krajowe podwórko, najlepiej zarabiającym piłkarzem w Polsce jest Robert Lewandowski. Kapitan naszej i gwiazdor Barcelony zarabia z kontraktu z klubem 23 miliony euro. Do tego dochodzi wiele biznesów, które prowadzi napastnik. Wśród nich jest między innymi ekskluzywna restauracja w Warszawie.

Zarobki piłkarzy – Messi na drugiej pozycji

Zgodnie z informacjami z rankingu magazynu „Forbes”, który w swoim zestawieniu TOP50 wziął pod uwagę okres od 1 maja 2020 roku do 1 maja 2021 roku, najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie jest Lionel Messi. Argentyńczyk zarobił w podanym przedziale czasowym 126 milionów dolarów. Obecnie lukratywne oferty składają kluby z Arabii Saudyjskiej i to w tej lidze piłkarze mogą liczyć na najwyższe zarobki.

Leo Messi poszedł jednak inną drogą i na piłkarską emeryturę wybrał się do Stanów Zjednoczonych. W barwach Interu Miami ma zarabiać około 43 miliony euro za sezon gry. Według najnowszego magazynu Forbes, Messi miał zarobić około 130 milionów dolarów.

Lista najlepiej zarabiających piłkarzy

Zestawienie dziesięciu najlepiej zarabiających piłkarzy przedstawia się następująco:

Cristiano Ronaldo: 136 mln dolarów Leo Messi: 130 mln dolarów Kylian Mbappe: 120 mln dolarów

Jakie elementy składają się na pensję piłkarzy?

Na zarobki piłkarzy składają się w różnych proporcjach:

klubowe pensje,

zawarte w umowach zapisy zmienne, tj. premia za podpis, premia za osiągnięcia (zdobyte tytuły, strzelone bramki),

umowy sponsorskie,

działalność biznesowa.

W której lidze można zarobić najwięcej?

Piłkarze decydując się na umowę z danym klubem biorą pod uwagę nie tylko prestiż danej drużyny, jej możliwości czysto sportowe, szansę na rozwój czy też trofea i tytuły w danej ekipie, ale również bardziej przyziemny aspekt, który wiąże się z ich zarobkami. Chodzi tutaj o prawo podatkowe obowiązujące w konkretnym kraju. Przykładowo we Francji piłkarzy obowiązuje 55-procentowa stawka podatkowa.

O tym, w której lidze można zarobić najwięcej decydują m.in. kwestia rozpoznawalności i potencjał marketingowy konkretnych rozgrywek. Przekładają się one na większą ilość sponsorów danej ligi, korzystniejsze umowy na zakup praw telewizyjnych, a co się z tym wiąże większe wpływy do budżetów poszczególnych drużyn.

Analiza portalu statista.com wskazuje, że najpopularniejszymi ligami na świecie są aktualnie angielska Premier League, hiszpańska La Liga, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A oraz francuska Ligue 1.

Najistotniejszą kwestia determinującą możliwe zarobki w danej lidze są jednak oczywiście budżety poszczególnych drużyn i to, czyj kapitał za nimi stoi. Chelsea Londyn nie byłaby teraz w miejscu, w którym się znajduje gdyby nie pieniądze Romana Abramowicza. Podobnie rzecz ma się z Manchesterem City i PSG, za którymi stoją fundusze kolejno ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz z Kataru. Obecnie najwięcej można zarabiać w Arabii Saudyjskiej.

Co to jest finansowe fair play?

Kwestia zarobków piłkarzy budzi liczne kontrowersje także w związku z finansowym fair play, czyli regulacją UEFA, której celem jest zapobieganie nadmiernym wydatkom profesjonalnych klubów piłkarskich. Zgodnie z ideą FPP kluby nie powinny wydawać więcej pieniędzy niż są w stanie zarobić.

W teorii finansowe fair play ma stać na straży sprawiedliwego futbolu oraz względnie zdrowej rywalizacji biznesowej między klubami, jednak jak pokazała praktyka, w przypadku m.in. takich ekip jak Manchester City czy też PSG egzekwowanie przepisów przez UEFA nadal pozostawia wiele do życzenia. Większym wciąż zwyczajnie wolno więcej.

Inne, dobrze płatne dyscypliny sportu

Analizując ranking magazynu „Forbes” doskonale widać, że częsta opinia o tym, że to piłkarze są najlepiej zarabiającymi sportowcami na świecie jest mocno krzywdząca i błędna.

W pierwszej dziesiątce ostatniego zestawienia magazynu „Forbes” znalazło się zaledwie trzech piłkarzy. Na liście znajdą się także sportowcy uprawiający inne dyscypliny sportu, takiej jak: koszykówka, boks, golf, tenis.

Duże pieniądze oprócz piłki nożnej i koszykówki (oczywiście chodzi tutaj o NBA), znajdują się też w takich dyscyplinach jak tenis i golf

Pierwsza dziesiątka najlepiej zarabiających sportowców na świecie zgodnie z wyliczeniami magazynu „Forbes” przedstawia się następująco:

1. Cristiano Ronaldo (piłka nożna) – 136 milionów dolarów

2. Lionel Messi (piłka nożna) – 130 mln

3. Kylian Mbappe (piłka nożna) – 120 mln

4. LeBron James (koszykówka) – 119,5 mln

5. Canelo Alvarez (boks) – 110 mln

6. Dustin Johnson (golf) – 107 mln

7. Phil Mickelson (golf) – 106 mln

8. Stephen Curry (koszykówka) – 100,4 mln

9. Roger Federer (tenis) – 95,1 mln

10. Kevin Durant (koszykówka) – 89,1 mln