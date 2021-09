Bartosz Bereszyński kontuzjowany. Będzie gotowy na mecz z Anglią?

Kolejny reprezentant Polski kontuzjowany. Po tym jak z listy powołanych na wrześniowe mecze reprezentacji Polski wypadło kilku kluczowych graczy, w meczu z Albanią urazu nabawił się Bartosz Bereszyński.

Kolejny reprezentant z urazem

Pech nie opuszcza Paulo Sousy. Plaga kontuzji, która końcem sierpnia spadła na reprezentantów Polski nadal trwa. Paulo Sousa poinformował dzisiaj, że zmiana Bartosza Bereszyńskiego w czwartkowym spotkaniu z Albanią była efektem urazu jakiego nabawił się reprezentant Polski.

#konferencjaLIVE

🔴🎙 Paulo Sousa: @B_Bereszynski19 zszedł w czwartek z boiska z powodu kontuzji. Jutro nie zagra – chcemy, by w poniedziałek wrócił do treningów z drużyną. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 4, 2021

Jak poinformował Portugalski selekcjoner reprezentacji Polski, Bereszyńskiego zabraknie w niedzielnym meczu z San Marino. Kontuzja nie wydaje się jednak na tyle poważna, by wykluczyła piłkarza Sampdorii z gry na dłużej. Już w poniedziałek Bereszyński ma pojawić się na treningu i jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem to powinniśmy zobaczyć go na boisku w meczu z reprezentacją Anglii.

Przypomnijmy, że w niedzielę reprezentacja Polski zmierzy się z San Marino, a już trzy dni później podejmie na Stadionie Narodowym reprezentację wicemistrzów Europy – Anglii.