Adam Buksa – wielki wygrany zgrupowania reprezentacji Polski

Adam Buksa potrzebował zaledwie dwóch spotkań, by Paulo Sousa mógł traktować go jako świetną opcję w ataku reprezentacji Polski obok Roberta Lewandowskiego. Napastnik New England Revolution zalicza wyśmienite wejście do kadry.

Gol w debiucie z Albanią, trzy bramki przeciwko San Marino w zaledwie 27 minut. Adam Buksa wkracza do reprezentacji Polski w stylu o jakim zapewne nawet nie marzył.

Maksymalnie wykorzystana szansa

Kłopoty zdrowotne Arkadiusza Milika oraz Krzysztofa Piątka sprawiły, że Adam Buksa otrzymał szansę na pokazanie się trenerowi Paulo Sousie i wykorzystał ją maksymalnie. Po dwóch meczach dla reprezentacji Polski strzelił już dla niej cztery gole.

Odkładając na chwilę na bok klasę obu ostatnich przeciwników „Biało-czerwonych” i fakt, że spotkania z Albanią i San Marino po prostu trzeba było wygrać, Buksa zrobił to czego oczekuje się od napastnika – odnajdował się w sytuacjach i zamieniał je na gole.

Pewniak na Anglię?

Świetne występy z Albanią i San Marino sprawiają, że Adam Buksa może otrzymać swoją kolejną wielką szansę na najważniejszy mecz wrześniowego zgrupowania kadry, czyli spotkanie z Anglią, które odbędzie się już w środę 8 września na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wszystko zależy tylko od tego, czy Paulo Sousa zdecyduje się wyjść na to spotkanie również dwoma napastnikami, tak jak czynił to z Albanią i San Marino. Jeżeli tak, wszystko wskazuje na to, że miejsce na placu gry obok Roberta Lewandowskiego otrzyma właśnie Buksa.

Gole pomogą w transferze?

Niewykluczone, że mecze z Albanią i San Marino oraz zdobyte w nich gole i pokazanie się z bardzo dobrej strony ułatwią Adamowi Buksie powrót na europejskie boiska.

Napastnika New England Revolution już latem łączono z kilkoma drużynami ze Starego Kontynentu, a w mediach przewijały się nazwy m.in. takich zespołów jak AS Monaco i Olympique Lyon.

Adam Buksa występuje w New England Revolution od stycznia 2020 roku. W barwach amerykańskiej drużyny wystąpił dotąd w 51 meczach, zdobywając w nich 17 bramek.