Nie żyje Jean-Pierre Adams. Przez 39 lat był w śpiączce

Nie żyje francuski piłkarz Jean-Pierre Adams, który od 39 lat znajdował się w stanie śpiączki. Były zawodnik m.in. Nimes Olympique, OGC Nice oraz PSG odszedł w wieku 73 lat.

Francuski obrońca senegalskiego pochodzenia zapadł w śpiączkę w 1982 roku i już nigdy się z niej nie wybudził.

Tragiczny błąd lekarza

17 marca 1982 roku znajdujący się już wtedy na piłkarskiej emeryturze Adams, udał się do szpitala na rutynowy zabieg kolana.

Przed operacją tragiczny w skutkach błąd popełnił anestezjolog, który podał piłkarzowi zbyt dużą dawkę środka znieczulającego. Doprowadziło to do skurczu oskrzeli i niedotlenienia mózgu, a w konsekwencji do śpiączki. Jean-Pierre Adams już nigdy się z niej nie wybudził.

Były reprezentant Francji

Jean-Pierre Adams urodził się w Dakarze, skąd wyemigrował do Francji w wieku 10 lat, gdzie rozpoczęła się jego piłkarska kariera. Początkowo Adams grał amatorsko, łącząc kopanie piłki z pracą, do czasu aż wypatrzył go skaut drużyny Nimes Olympique. To właśnie z tą ekipą sięgnął w 1972 roku po wicemistrzostwo Francji.

Później Jean-Pierre Adams reprezentował jeszcze barwy m.in. OGC Nice oraz PSG. Miał także okazje 22 razy zagrać w reprezentacji Francji.