Czwartoligowy bramkarz i czwartoligowe błędy. Marcel Lotka osąd bohatera

Adam Buksa może o sobie mówić jako wygranym wrześniowego zgrupowania w dorosłej kadrze. W młodzieżówce znamy największego przegranego. Niejaki Marcel Lotka dzisiejszym występem w meczu kadry U21 z Izraelem zapracował na… wolne przy okazji kolejnych zgrupowań. Dwa olbrzymie błędy bramkarza rezerw Herthy Berlin w dużej mierze przyczyniły się do wstydliwej porażki w Lublinie.

Długi czas zanosiło się na to, że większa burza skupi się na golkiperze Izraela. Fatalny błąd przy bramce Kacpra Smolińskiego dał nam prowadzenie. Niestety, już w drugiej połowie Marcel Lotka zdecydowanie przebił swojego vis a vis. Najpierw popełnił błąd przy golu na 1:1. Eder Karzev wykorzystał odsłonięcie dużej części bramki i sprytnym strzałem z rzutu wolnego pokonał naszego bramkarza.

Kolejny prezent dla Izraela 🇮🇱? Tym razem w bramce Polaków nie popisał się Marcel Lotka 🇵🇱. Sytuacja biało-czerwonych w Lublinie robi się coraz bardziej skomplikowana… #tvpsport #POLISR pic.twitter.com/TZJC6a3rlj — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 7, 2021

Jednak to, co zrobił w 75. minucie trudno wyjaśnić. Najpierw wyszedł poza pole karne reagując na podanie od obrońcy. Niestety zapomniał trafić w piłkę, wykładając Itayowi Buganiemu sytuacje idealną do zdobycia bramki. Napastnik izraelski długo zwlekał ze strzałem i jego uderzenie ostatecznie Marcel Lotka zatrzymał wślizgiem.

Czwarta liga lepsza od Ekstraklasy?

Obecność Marcela Lotki w młodzieżówce może i jest uzasadniona. Zapewne, gdyby nie był utalentowanym bramkarzem, to nie grałby w Bayerze Leverkusen w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Teraz także nie trafiłby do Herthy Berlin. Nadal jednak mówimy o gościu, który gra zaledwie w rezerwach berlińskiego klubu. Dopiero przebił się do seniorskiej piłki. Wydaje się, że wcale nie trzeba szukać bramkarzy po nizinach niemieckiego futbolu, tylko zajrzeć od czasu do czasu do polskiej Ekstraklasy. Tam też można znaleźć bramkarzy! Także grają w seniorskim futbolu, a mimo wszystko piłka nożna może być tam na wyższym poziomie niż w niemieckiej czwartej lidze.

Warto się nad tym zastanowić w kontekście kolejnych zgrupowań, wszak jeszcze tej jesieni czekają nas następne mecze reprezentacji Polski U21. Czy tym razem Marcel Lotka znajdzie się wśród powołanych? Przekonamy się za jakiś czas…