Polska – Anglia 1:1. Tak wygląda teraz grupa I

Remis w meczu Polska – Anglia oraz wynik spotkania Albania – San Marino doprowadziły do zmian na pozycji wicelidera grupy I. To właśnie Albania jest teraz na miejscu dającym prawo do udziału w barażach o mistrzostwa świata w Katarze.

W środę w grupie I oprócz spotkań Polska – Anglia oraz Albania – San Marino odbył się jeszcze mecz Węgry – Andora.

Wygrane Albanii i Węgier

Albania pokonała San Marino 5:0, a Węgry wygrały z Andorą 2:0. Mecz Polska – Anglia zakończył się wynikiem 1:1, w związku z czym sytuacja w grupie I przedstawia się teraz następująco:

Anglia 16 pkt Albania 12 pkt Polska 11 pkt Węgry 10 pkt Andora 3 pkt San Marino 0 pkt

Kolejne mecze w październiku i w listopadzie

W październikowych meczach eliminacyjnych reprezentacja Polski zmierzy się u siebie z San Marino oraz na wyjeździe z Albanią. Mecze zaplanowano kolejno na 9 i 12 października.

Na zakończenie eliminacji w listopadzie, Polska zagra z kolei 12 listopada na wyjeździe z Andorą oraz 15 listopada u siebie z Węgrami.