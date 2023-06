Ile zarabia Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo od lat pozostaje w światowej czołówce nie tylko pod względem osiągnięć sportowych, ale również pod względem tego, ile zarabia. Zgodnie z najnowszymi informacjami Portugalczyk dzięki kontraktowi w Al Nassr, wrócił na pierwsze miejsce na liście najlepiej zarabiających piłkarzy.

Ile Cristiano Ronaldo zarabiał Manchesterze United?

Powrót Cristiano Ronaldo do Manchesteru United było jednym z najgłośniejszych wydarzeń w 2021 roku. Niestety druga przygoda Portugalczyka w barwach Czerwonych Diabłów nie była już tak udana, dlatego przeniósł się do Al Nassr.

Zgodnie z medialnymi doniesieniami CR7 miał zarabiać po powrocie do Czerwonych Diabłów 23 miliony euro za sezon. Mimo, że to mniej niż Ronaldo otrzymywał w Juventusie to i tak był najlepiej opłacanym piłkarzem Manchesteru. Podobną kwotę inkasował w Bayernie Monacium Robert Lewandowski.

Ile zarabiał Cristiano Ronaldo w Realu Madryt i Juventusie?

W Turynie zarobki Cristiano Ronaldo, według różnych źródeł, wahały się między 31 a 30 milionami euro rocznie, a więc po przenosinach na Old Trafford portugalski gwiazdor będzie zarabiał w skali roku 8 bądź 7 milionów euro mniej.

Okres gry w Juventusie był dla Ronaldo generalnie najbardziej dochodowym jeżeli chodzi o jego roczne zarobki. Przed przenosinami do Turynu, za grę w Realu Madryt, na mocy ostatniego kontraktu z „Królewskimi”, Portugalczyk otrzymywał 20 milionów euro rocznie podstawowej pensji.

Ile Cristiano Ronaldo zarabia w Al Nassr?

Transfer Cristiano Ronaldo do Al Nassr wywołał olbrzymią sensację. Być może zapoczątkował on migracje piłkarzy właśnie do krajów arabskich, którzy coraz częściej kuszą bardzo lukratywnymi kontraktami. Z podobnego kierunku piłkarskiej emerytury zrezygnował Leo Messi, który związał się umową z Interem Miami. Cristiano Ronaldo za sezon gry w Al Nassr 200 milionów euro.

Kontrakty reklamowe Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest twarzą m.in. takich światowych marek jak Nike, Tag Heuer, Herbalife, Dazn oraz Clear. Portugalczyk rozwija ponadto swoją własną markę CR7.

Najbardziej okazały finansowo jest dla Ronaldo kontrakt z Nike. W 2016 roku Cristiano związał się ze słynnym amerykańskim przedsiębiorstwem dożywotnią umową (choć pojawiły się też głosy, że kontrakt wcale nie jest dożywotni). Z jej tytułu Ronaldo ma otrzymywać od Nike 20 milionów dolarów (blisko 17 milionów euro) rocznie.

Ile Cristiano Ronaldo zarabia na minutę, dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie?

Po transferze do Al Nassr Cristiano Ronaldo ma zarabiać wspomniane już 200 milionów euro za sezon. Po przeliczeniu tej kwoty na sekundy, minuty, dniówki, tygodniówki i pensje miesięczną oraz przemnożeniu tych stawek przez aktualny kurs euro (przyjęta wartość to 4.50) i zamianie kwot na złote, liczby robią ogromne wrażenie.

Cristiano Ronaldo zarabia rocznie 200 milionów euro, co daje: