Górnik Łęczna – Wisła Płock 🇵🇱 Typy, kursy (13.09.2021)

Wisła Płock zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z dołującym Górnikiem Łęczna. Piłkarze beniaminka cały czas znajdują się na samym dnie tabeli, czy uda im się w końcu przełamać?

Górnik Łęczna – Wisła Płock zapowiedź (poniedziałek, 18:00)

Powrót Górnika do Ekstraklasy przebiega niestety pod znakiem brutalnej weryfikacji umiejętności piłkarzy z Łęcznej. Po sześciu kolejkach gospodarze mają na swoim koncie zaledwie dwa punkty, co z kolei przekłada się na ostatnie miejsce w stawce. Górnik jest najgorszym zespołem ligi zarówno jeśli chodzi o zdobywanie, jak i tracenie goli. Bilans bramkowy na poziomie 3:13 to po prostu tragedia. Sezon jest jeszcze młody, jednak jeżeli zespół szybko nie zacznie zdobywać punktów, to sytuacja Górnika stanie się naprawdę tragiczna.

Wisła od swoich dzisiejszych rywali prezentuje się zdecydowanie lepiej, jednak cały czas nie jest to poziom, który powalałby na kolana. Piłkarze z Płocka w sześciu kolejkach zgarnęli dwie wygrane, jeden remis oraz aż trzy porażki. Przytoczone rezultaty dały drużynie łącznie siedem punktów, a to z kolei plasuje ją dopiero na trzynastej pozycji. Niemniej, strata do top 5 wynosi zaledwie pięć punktów.

Górnik Łęczna – Wisła Płock nasze typy

Co tu dużo mówić, gospodarze niestety nie mają większych szans w tym spotkaniu. Wisła nie gra kosmicznie, jednak poziom który prezentuje powinien wystarczyć jej do odniesienia w tym starciu wygranej. Do tego typujemy, że w całym spotkaniu padną maksymalnie dwa gole.

Górnik Łęczna – Wisła Płock |typ: Wisła Płock @2.40 Totalbet

Górnik Łęczna – Wisła Płock |typ: under 2.5 gole @1.77 Totalbet

Górnik Łęczna – Wisła Płock kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana Górnika: 3.35

remis: 3.30

zwycięstwo Wisły: 2.40

Górnik Łęczna – Wisła Płock fakty meczowe

Górnik stracił do tej pory aż trzynaście bramek.

Gospodarze po sześciu kolejkach pozostają cały czas bez wygranej.

Górnik zdobył do tej pory tylko trzy gole.

Górnik Łęczna pięć ostatnich spotkań

Górnik Łęczna – Pogoń Siedlce 1:0

Stal Mielec – Górnik Łęczna 2:0

Górnik Łęczna – Wisła Kraków 1:3

Śląsk Wrocław – Górnik Łęczna 0:0

Górnik Łęczna – Warta Poznań 0:4

Wisła Płock pięć ostatnich spotkań

Wisła Płock – Stomil Olsztyn 0:1

Wisła Płock – Raków Częstochowa 1:1

Wisła Płock – Zagłębie Lubin 4:0

Piast Gliwice – Wisła Płock 4:3

Wisła Płock – Radomiak Radom 1:0