🇸🇪 Malmo – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (14.09.2021)

Mecz na przełamanie – takim mianem można określić najbliższy pojedynek Ligi Mistrzów, w którym naprzeciw siebie staną Malmo oraz Juventus. Faworytem oczywiście goście z Turynu, ale wcale nie tak oczywistym jak mogłoby się wydawać.

Malmo – Juventus zapowiedź (wtorek, 21:00)

Początek sezonu w wykonaniu Juventusu to jeden remis i dwie porażki. Massimiliano Allegri z pewnością nie tak wyobrażał sobie powrót do Turynu i jego drużyna musi zacząć czym prędzej wygrywać, by ktoś u sterów klubu nie pomyślał, że ponowny angaż Włocha nie był dobrym pomysłem. Spotkanie z Malmo wydaje się być całkiem dobrą okazją do powrotu na zwycięską ścieżkę.

Juventus zdecydowanie nie powinien jednak lekceważyć swojego najbliższego przeciwnika. Malmo również ma wprawdzie za sobą serię trzech meczów bez wygranej, jest teoretycznie o wiele słabszą ekipą, ale Szwedzi zdecydowanie potrafią grać w piłkę. Udowodnili to m.in, gdy w drodze do fazy grupowej Ligi Mistrzów wyeliminowali Rangers.

Malmo – Juventus nasze typy

Malmo może, Juventus musi. Presja faworyta nie powinna jednak sparaliżować drużyny z Turynu. To goście będą dyktować tempo tego meczu, kreować grę i zdecydowanie to Juventus powinien strzelać bramki we wtorkowy wieczór na Eleda Stadion.

Malmo – Juventus | Typ: Juventus powyżej 1.5 goli @1.52 BETFAN

Malmo – Juventus | Typ: Juventus i powyżej 1.5 goli @1.62 BETFAN

Malmo – Juventus kursy bukmacherów

Faworytem do zwycięstwa we wtorkowym meczu są goście. Bukmacher BETFAN wycenił wygraną Juventusu po kursie 1.47. Zwycięstwo gospodarzy znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 6.30, a remis z kursem 4.65.

Malmo – Juventus fakty meczowe

Malmo zdobywa przynajmniej jednego gola od 7 spotkań

Juventus zdobywał przynajmniej jednego gola w 3 z 5 ostatnich spotkań

Juventus nie zachował czystego konta od 23 spotkań

Malmo – pięć ostatnich spotkań

Malmo – Norrkoping 1:1

Hammarby – Malmo 2:1

Ludogorets – Malmo 2:1

Malmo – Degerfors 3:0

Malmo – Ludogorets 2:0

Juventus – pięć ostatnich spotkań

Napoli – Juventus 2:1

Juventus – Empoli 0:1

Udinese – Juventus 2:2

Juventus – Atalanta 3:1

Barcelona – Juventus 3:0