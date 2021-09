🇮🇱 Maccabi Haifa – Feyenoord 🇳🇱 Typy, kursy (14.09.2021)

W historycznym pierwszym spotkaniu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy zmierz膮 si臋 ze sob膮 Maccabi Haifa i Feyenoord. Minimalnym faworytem tego spotkania s膮 Holendrzy, kt贸rzy w ostatniej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji pokonali azerskie Neftci Baku.聽

Maccabi Haifa – Feyenoord zapowied藕 (wtorek, 16:30)

Pierwsze spotkanie w historii Ligi Konferencji Europy zostanie rozegrane na stadionie w Hajfie. Tamtejsze Maccabi, kt贸re jak burza przesz艂o przez wszystkie rundy eliminacji zmierzy si臋 z Feyenoordem. Maccabi nie藕le radzi sobie w tym sezonie i jak do tej pory zaliczyli tylko jedn膮 pora偶k臋. Trzeba te偶 doda膰, 偶e przydarzy艂o im si臋 to dopiero w meczu z rewan偶owym z HB Torshavn, jednak Izraelczycy mogli podchodzi膰 do tego pojedynku na do艣膰 du偶ym luzie, gdy偶 w pierwszym meczu wygrali a偶 7:2. W dw贸ch rozegranych dotychczas kolejkach ligowych Maccabi zanotowa艂o zwyci臋stwo i pora偶k臋. Czy Feyenoord zdo艂a przerwa膰 ich dobr膮 pass臋?

Feyenoord w europejskich pucharach r贸wnie偶 radzi sobie nie藕le. Jedyn膮 pora偶k臋 zanotowali ze szwedzkim Elfsbergiem, jednak podobnie jak ich wtorkowi rywale, do tego spotkania r贸wnie偶 mogli podej艣膰 ju偶 bez presji, gdy偶 w pierwszym spotkaniu osi膮gn臋li bardzo korzystny rezultat. W Eredivisie Feyenoord ma na koncie p贸ki co 6 punkt贸w. Go艣cie wtorkowego meczu wyszli zwyci臋sko z dw贸ch potyczek, natomiast w jednym spotkaniu lepszy okaza艂 si臋 Utrecht.

Maccabi Haifa – Feyenoord nasze typy

Maccabi Haifa – Feyenoord | Typ: Feyenoord wygra 2.15 @ Superbet聽

Maccabi Haifa – Feyenoord | Typ: poni偶ej 2.5 gola 1.95 @ Superbet

Maccabi Haifa – Feyenoord kursy bukmacher贸w

Minimalnym faworytem tego spotkania wydaje si臋 by膰 dru偶yna z Eredivisie. Podobnie uwa偶aj膮 te偶 bukmacherzy, kt贸rzy nieco wy偶ej oceniaj膮 szanse dru偶yny Feyenoordu. Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Maccabi wygra, kurs: 3.40

remis, kurs: 3.40

Feyenoord wygra, kurs: 2.15

Maccabi Haifa – Feyenoord fakty meczowe

Maccabi przegra艂o w tym sezonie tylko jeden mecz, Feyenoord natomiast dwa

W dw贸ch z czterech ostatnich spotka艅 Maccabi pad艂o mniej ni偶 3 gole

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Feyenoordu tylko jedna z dru偶yn strzela艂a bramki

Maccabi Haifa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Maccabi Haifa – Sakhnin 2:1

Hapoel Hadera – Maccabi Haifa 0:0

Maccabi Haifa – Nefrci Baku 4:0

Maccabi Haifa – Hapoel Tel Aviv 2:0

Neftci Baku – Maccabi Haifa 3:3

Feyenoord – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Utrecht – Feyenoord 3:1

Elfsborg – Feyenoord 3:1

Feyenoord – G.A. Eagles 2:0

Feyenoord – Elfsborg 5:0

Willem II – Feyenoord 0:4