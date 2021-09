Nowa gra online dla kibiców Ekstraklasy!

Zakłady bukmacherskie Superbet uruchomiły nową wersję całkowicie darmowej gry SuperGame. Edycja pod nazwą SuperGame Jackpot jest dedykowana kibicom piłkarskiej Ekstraklasy. Do wygrania co tydzień minimum 50 000 złotych, a kwota ta może z każdą kolejką rosnąć o kolejne 25 000 złotych bez ograniczeń. Wystarczy dobrze odgadnąć dokładne wyniki meczów rodzimej ligi – bez wkładu i bez ryzyka.

Superbet to lider polskiego rynku zakładów sportowych w kategorii gier „free to play”. Są to gry, które nie wymagają depozytu, czy postawienia stawki. Gracz nie ponosi zatem żadnego ryzyka związanego z rejestracją u bukmachera, ma za to możliwość wygrania dużej gotówki i gwarancję dobrej zabawy.

Nowa formuła to gra kumulacyjna, gdzie brak głównej wygranej w jednej rundzie będzie potęgował emocje w kolejnej! W ostatniej serii Super Game padła najwyższa dotąd wygrana – jeden gracz zgarnął 40 000 złotych w gotówce. Tak wysoka kwota była właśnie efektem kumulacji związanej z brakiem rozstrzygnięcia w poprzedniej kolejce. Zwycięzców nie było, bowiem mecz Brazylia-Argentyna został przerwany i nierozstrzygnięty. W nowym Super Game Jackpot kumulacja, a co za tym idzie naprawdę wysokie wygrane w tej zupełnie darmowej grze, będą o wiele częstszym zjawiskiem.

Tylko w tym roku Superbet w grach free to play rozdał graczom zarejestrowanym w swoim serwisie nagrody na łączną kwotę blisko 8 milionów złotych! Między innymi te działania powodują ciągłe pozyskiwanie przez firmę nowych, zadowolonych klientów i pogoń za konkurencją ze ścisłej czołówki. Skąd więc zmiana sztandarowego formatu?

„W Superbet nie znosimy nudy i ciągle poprawiamy nasze rozwiązania. Kumulowanie nagród w połączeniu z typowaniem dla zabawy „najlepszej ligi świata” powinno jeszcze mocniej elektryzować graczy, którzy coraz częściej wybierają naszą ofertę. Zdradzę także, że raz na jakiś czas do puli nagród trafiać będą bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na razie jest to jednak niespodzianka.” – mówi Adam Lamentowicz, Country Manager Superbet w Polsce.

SuperGame Jackpot i Ekstraklasa wydają się dobrym połączeniem także ze względu na atrakcyjną ofertę tradycyjnych zakładów tradycyjnych na superbet.pl. Bukmacher w ofercie „SuperKursy” oferuje zakłady na najwyższą klasę rozgrywek piłkarskich z marżą 0%! Na każdy mecz Ekstraklasy dostępna jest także bogata oferta SuperBets, czyli kilku zakładów w ramach jednego wydarzenia. Fanów zakładów live zaciekawi z kolei promocja 50% cashback na mecze Ekstraklasy.

Nowa edycja gry dostępna jest już na www.superbet.pl i w najlepszej (według respondentów Badania Bukmacherskiego 2021) na rynku aplikacji mobilnej Superbet. W pierwszej rundzie do wytypowania są dokładne wyniki meczów Radomiak – Śląsk, Lechia – Piast, Stal – Raków, Górnik – Warta, Legia – Górnik Ł.