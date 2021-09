Liga Europy – kto ma największe szanse na wygraną w tym sezonie?

32 zespoły z 20 krajów, w tym Legia Warszawa reprezentująca ligę polską. Wróciła Liga Europy, czyli drugie najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki na Starym Kontynencie. Kto znalazł się w fazie grupowej tegorocznej edycji? Kogo wymienia się w gronie faworytów do sięgnięcia po to trofeum? Nim rozgrywki ruszą na dobre postanowiliśmy to sprawdzić.

Liga Europy – dwaj główni faworyci tegorocznej edycji

W gronie faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ligi Europy najczęściej wymienia się przede wszystkim dwa zespoły. Są nimi Leicester City i Napoli.

W przypadku tych drużyn sezon lepiej zaczęło Napoli. Zawodnicy Luciano Spallettiego wygrali dotąd wszystkie trzy mecze ligowe i wspólnie z Romą oraz Milanem przewodzą w stawce Serie A. Napoli ma bardzo solidną i poukładaną drużynę, w której wyróżniają się m.in. tacy gracze jak Lorenzo Insigne, Matteo Politano, Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly oraz oczywiście Piotr Zieliński. Oprócz nich Luciano Spalletti ma jeszcze w odwodzie kilku innych solidnych zawodników. Dzięki nim wszystkim Napoli to na chwilę obecną bardzo groźny zespół zdolny do rywalizacji i wygrywania z najlepszymi.

Drugim z faworytów do wygrania tegorocznej Ligi Europy jest Leicester City. „Lisy” od 2019 roku prowadzi Brendan Rodgers, za sprawą którego Leicester ostatnie dwa sezony kończyło w czołowej piątce Premier League.

W obecnych rozgrywkach „Lisy” póki co specjalnie nie zachwycają, co nie zmienia jednak faktu, że Brendan Rodgers zbudował naprawdę bardzo dobry, mocny zespół. O jego sile niezmiennie decyduje 34-letni już, ale nadal skuteczny Jamie Vardy, którego wspierają m.in. tacy gracze jak Marc Albrighton, James Maddison, Youri Tielemans i Kasper Schmeichel.

Leicester nieprzypadkowo wymienia się obecnie w gronie czołowych ekip Premier League, bo to wymagający i trudny rywal. Nie dziwi więc też fakt, że „Lisy” znalazły się również w gronie faworytów do wygrania Ligi Europy. Zarówno Napoli jak i Leicester będą miały w tegorocznej europejskiej kampanii sporo do udowodnienia, bo w poprzednich rozgrywkach ich przygoda z Ligą Europy kończyła się sensacyjnie już na 1/16 finału.

Dalej m.in. Bayer i Lazio

Oprócz Napoli i Leicester – które będą rywalizowały ze sobą już w fazie grupowej tegorocznych rozgrywek i trafiły ponadto do grupy z Legią Warszawa – duże szanse na wygraną w Lidze Europy daje się też Bayerowi Leverkusen, Lazio Rzym i West Ham United.

Drużyny te w aktualnym sezonie radzą sobie w swoich ligach ze zmiennym szczęściem, ale na przestrzeni ostatnich lat (dotyczy to zwłaszcza Bayeru i Lazio) wyróżniały się na tle większości pozostałych krajowych rywali i miały również okazję występować w europejskich pucharach. Ich obecność w gronie faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ligi Europy również nie jest więc przypadkowa.

Liga Europy – uczestnicy fazy grupowej

Anglia: Leicester City, West Ham

Austria: Rapid Wiedeń, Sturm Graz

Belgia: KRC Genk, Royal Antwerp

Bułgaria: Ludogorets

Chorwacja: Dinamo Zagrzeb

Czechy: Sparta Praga

Dania: Brondby, Midtjylland

Francja: AS Monaco, Olympique Lyon, Marsylia

Grecja: Olympiakos

Hiszpania: Betis Sevilla, Real Sociedad,

Holandia: PSV Eindhoven

Niemcy: Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

Polska: Legia Warszawa

Portugalia: Braga

Rosja: Lokomotiw Moskwa, Spartak Moskwa

Serbia: Crvena Zvezda Belgrad

Szkocja: Celtic, Rangers

Turcja: Fenerbahce, Galatasaray

Węgry: Ferencvaros

Włochy: Napoli, Lazio Rzym

Liga Europy – podział na grupy

Grupa A: Sparta Praga, Lyon, Brondby, Rangers

Grupa B: Real Sociedad, AS Monaco, Sturm Graz, PSV Eindhoven

Grupa C: Leicester City, Napoli, Legia Warszawa, Spartak Moskwa

Grupa D: Royal Antwerp, Eintracht Frankfurt, Olympiakos, Fenerbahce

Grupa E: Marsylia, Lazio Rzym, Lokomotiw Moskwa, Galatasaray

Grupa F: Midtjylland, Braga, Crvena Zvezda Belgrad, Ludogorets

Grupa G: Bayer Leverkusen, Betis Sevilla, Celtic, Ferencvaros

Grupa H: West Ham, Rapid Wiedeń, KRC Genk, Dinamo Zagrzeb