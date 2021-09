🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool – AC Milan 🇮🇹 Typy, kursy (15.09.2021)

W 艣rodowy wiecz贸r czeka nas sporo emocji w rozgrywkach Ligi Mistrz贸w. Jednym z najciekawiej zapowiadaj膮cych si臋 spotka艅 b臋dzie to pomi臋dzy Liverpoolem a AC Milan. Rewan偶 za fina艂y Champions League z 2005 i 2007 mo偶e by膰 gwarantem gigantycznego napi臋cia i walki do ostatniego gwizdka.

Liverpool – AC Milan zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Gospodarze w dobrym stylu rozpocz臋li bie偶膮cy sezon Premier League. Cztery pierwsze kolejki to trzy pewne zwyci臋stwa i remis z Chelsea. Co wi臋cej, The Reds stracili tylko jedn膮 bramk臋, co mo偶e napawa膰 sporym optymizmem. Oczywi艣cie jest to mo偶liwe g艂贸wnie dzi臋ki powrotowi do gry Virgila van Dijka, nieobecnego przez wi臋ksz膮 cz臋艣膰 poprzedniego sezonu. Liverpool nie zmieni艂 zbyt du偶o w swoim sk艂adzie, co mo偶e stanowi膰 ich przewag臋, zw艂aszcza w pocz膮tkowej fazie rozgrywek.

AC Milan r贸wnie偶 radzi sobie bardzo dobrze w Serie A. Komplet punkt贸w po trzech kolejkach i pozycja wicelidera m贸wi膮 same za siebie. Rossoneri nie mieli wi臋kszych problem贸w w 偶adnym ze swoich spotka艅, a prawdziwym popisem by艂 niedzielny mecz z Lazio. Ekipa z Mediolanu wzmocni艂a sw贸j sk艂ad i na pewno b臋dzie chcia艂a powalczy膰 o wyj艣cie z grupy. Zadanie jest bardzo trudne, ale nie niemo偶liwe do osi膮gni臋cia.

Liverpool – AC Milan nasze typy

Liverpool 鈥 AC Milan | Typ: Liverpool wygra (handicap -1) @2.05 Noblebet

Liverpool 鈥 AC Milan | Typ: Liverpool powy偶ej 56,5% posiadania pi艂ki @1.83 Noblebet

Liverpool – AC Milan kursy bukmacher贸w

W Noblebet kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Liverpoolu, kurs: 1.41

remis, kurs: 4.95

zwyci臋stwo AC Milan, kurs: 7.00

Liverpool – AC Milan fakty meczowe