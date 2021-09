Wielkie emocje na Anfield! Liverpool pokonuje Milan!

W meczu 1. kolejki Ligi Mistrzów, w spotkaniu drużyn rywalizujących ze sobą w grupie B, Liverpool pokonał na Anfield Road AC Milan 3:2.

Spotkanie obfitowało w wielkie emocje od samego początku, Milan pokazał się z bardzo dobrej strony w pierwszej połowie, ale druga część gry należała już wyłącznie do podopiecznych Jurgena Kloppa.

Pierwszy gol w meczu padł w 9. minucie spotkania, gdy Trent Alexander-Arnold wbiegł w pole karne Milanu i po jego strzale piłkę niefortunnie trącił Fikayo Tomori, kierując ją do własnej bramki. W 14.minucie meczu Liverpool stanął przed szansą na podwyższenie prowadzenia, ale Mike Maignan obronił rzut karny wykonywany przez Mohameda Salaha, świetnie wyczuwając zamiary Egipcjanina.

Liverpool przeważał, stwarzał więcej sytuacji, ale nie przełożyło się to na gole. Strzelać zaczęli za to gracze Milanu. Najpierw bramkę na 1:1 zdobył Ante Rebić, a dwie minuty później Milan wyszedł na prowadzenie. Po świetnie wyprowadzonej kontrze, z lewej strony pola karnego piłkę znów uderzał Rebić, gracze Liverpoolu zdołali jeszcze obronić dobitkę Theo Hernandeza, ale toczącą się w stronę ich bramki futbolówkę dobił Diaz.

Wraz z początkiem drugiej połowy Liverpool szybko przejął kontrolę nad meczem i już cztery minuty po wznowieniu gry „The Reds” doprowadzili do remisu. Divock Origi sprytnym podaniem przerzucił piłkę nad graczami Milanu podając ją do Mohameda Salaha, a Egipcjanin wyszedł sam na sam z Maignanem i tym razem nie dał mu żadnych szans na udaną interwencję.

Po wyrównaniu stanu meczu Liverpool kompletnie zdominował spotkanie, nie pozwalając Milanowi dosłownie na nic. W 69. minucie „The Reds” wyszli na prowadzenie za sprawą Jordana Hendersona. Piłkę z rzutu rożnego wrzucał Trent Alexander-Arnold, jeden z zawodników Milanu strącił ją głową przed pole karne, a Anglik precyzyjnym strzałem bez przyjęcia pokonał Maignana.

