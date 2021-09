Zabójczy cios! Real rzutem na taśmę wygrywa z Interem

W meczu pierwszej kolejki Ligi Mistrzów w spotkaniu zespołów rywalizujących ze sobą w grupie D, Real Madryt pokonał Inter Mediolan 1:0.

Decydująca akcja spotkania miała miejsce w 89. minucie meczu, gdy wydawało się już, że na San Siro nie zobaczymy żadnych bramek.

Pierwsza połowa dla Interu

W pierwszej połowie spotkania z lepszej strony pokazał się Inter. Gospodarze częściej znajdowali się przy piłce i stworzyli o wiele więcej sytuacji bramkowych, jednak albo nie były one zbyt groźne albo na posterunku czuwał Thibaut Courtois, tak jak w przypadku strzału głową Lautaro Martineza z 19. minuty spotkania.

Real stworzył zaledwie pięć mało przekonujących i zupełnie niegroźnych sytuacji bramkowych, nie będąc przy tym w stanie nawet raz uderzyć w światło bramki Interu, strzeżonej przez Samira Handanovicia.

Akcja na wagę wygranej

W drugiej połowie Real zaczął stopniowo dochodzić do głosu, ale pierwszą niebezpieczną sytuację znów stworzyli zawodnicy Interu. W 54. minucie groźnie na bramkę Courtois uderzał głową Dzeko, jednak Belg znów był tam gdzie być powinien i uchronił „Królewskich” przed stratą gola.

Na odpowiedź Realu nie trzeba było długo czekać. W 57. minucie pierwszy celny strzał w światło bramki Interu oddał Carvajal. W miarę upływu czasu inicjatywa w meczu zaczęła wyraźniej należeć do Realu, jednak zawodnicy z Madrytu nie byli w stanie stworzyć żadnej wyjątkowo groźnej sytuacji pod bramką Handanovicia.

Gdy tempo spotkania stało się pod koniec meczu już mocno spacerowe i wydawało się, że na San Siro nie ma już żadnych szans na choćby jednego gola, piłkarze Realu przeprowadzili akcję na wagę zwycięstwa.

Kluczową rolę odegrali w niej wprowadzeni po przerwie Camavinga i Rodrygo oraz Valverde. Wszystko zaczęło się od Francuza, który najpierw wymienił podanie z Valverde, później świetnie wyszedł do dokładnego podania zwrotnego od Urugwajczyka, bez przyjęcia zagrał do Rodrygo, a ten również bez przyjęcia precyzyjnym strzałem skierował futbolówkę do bramki Interu.

W drugim środowym meczu grupy D, Sheriff Tyraspol pokonał u siebie Szachtar Donieck 2:0. W drugiej serii gier Real Madryt podejmie u siebie Sheriff, a Inter zagra na wyjeździe z Szachtarem. Oba mecze zaplanowano na 28 września.