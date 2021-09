Genoa – Fiorentina 🇮🇹 Typy, kursy (18.09.2021)

Jak to w Serie A – spotkanie dw贸ch Polak贸w. Genoa – Fiorentina to starcie Aleksandra Buksy z Bar艂omiejem Dr膮gowskim. Bardziej uznan膮 mark臋 we W艂oszech ma ten drugi. Dodatkowo jego zesp贸艂 b臋dzie faworytem tego wyjazdowego starcia w stolicy Ligurii.聽

Genoa – Fiorentina zapowied藕 (sobota, 15:00)

Jedni i drudzy nie mieli do tej pory 艂atwego terminarza. Genoa rozpocz臋艂a od pora偶ek z Interem i Napoli. Dodajmy planowych pora偶ek z czo艂贸wk膮. Jednak przed tygodniem pokazali si臋 z dobrej strony ogrywaj膮c Cagliari na Sardynii. Przegrywali po 56. minutach ju偶 0:2, ale najpierw Mattia Destro, a p贸藕niej dwukrotnie Mohamed Fares dali komplet punkt贸w Gryfonom.

Lepiej w tabeli oraz na papierze wygl膮da Fiorentina. Viola rozpocz臋艂a od 1:3 z Rom膮 na Olimpico. Potem planowe 2:1 z Torino u siebie, a w ostatni膮 sobot臋 w takim samym stosunku ograli Atalant臋 w Bergamo! To spory sukces, wszak mowa o wygraniu na bardzo trudnym terenie z absolutnym ligowym topem. Spora w tym zas艂uga Dusana Vlahovicia, kt贸ry dwukrotnie trafi艂 do bramki Marco Sportiello.

Genoa – Fiorentina kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Genoa wygra, kurs: 3,30

Fiorentina wygra, kurs: 2,21

Remis, kurs: 3,30

Genoa – Fiorentina fakty meczowe

Po trzech meczach Genoa ma 3 punkty, a Fiorentina 6

W meczach z udzia艂em gospodarzy tego spotkania padaj膮 艣rednio 4 gole na mecz!

W przypadku go艣ci ta 艣rednia jest nieco s艂absza – 3,33

Ostatni mecz tych ekip na Marassi to remis 1:1

Genoa – Fiorentina typy

W tym spotkaniu spodziewamy si臋 zwyci臋stwa go艣ci. Jednak zabezpieczamy si臋 na wypadek remisu. Kr贸tko m贸wi膮c jakie艣 1:2 przewidujemy po 90. minutach.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,69 BETFAN

Typ: Fiorentina(remis=nie ma zak艂adu) @ 1,57 BETFAN