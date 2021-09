Pogoń Szczecin – Cracovia 🇵🇱 Typy, kursy (18.09.2021)

Dla gospodarzy spotkania z Pasami to zawsze jedno z najwa偶niejszych spotka艅 w sezonie. Pogo艅 Szczecin – Cracovia ma wyra藕nego faworyta i oczywi艣cie b臋d膮 nimi Portowcy. Dla dru偶yny Kosty Runjaicia to szansa na czwart膮 wygran膮 z rz臋du u siebie!

Pogo艅 Szczecin – Cracovia zapowied藕 (sobota, 15:00)

Br膮zowy medalista ubieg艂ego sezonu, obecnie tak偶e zajmuje trzeci膮 pozycj臋 w Ekstraklasie. To jednak zas艂uga domowych mecz贸w. P贸ki co 9 z 12. punkt贸w zgarn臋li przy Twardowskiego. Wygrali z G贸rnikiem(2:0), Piastem(1:0) oraz Stal膮 Mielec(4:1). To w艂a艣nie mielczanie jako pierwsi trafili spo艣r贸d go艣ci w Szczecinie w obecnym sezonie. Teraz jednak przyje偶d偶a dru偶yna, kt贸ra nie grzeszy skuteczno艣ci膮 na wyjazdach. Trzy gole w czterech meczach to mo偶e nie jest tragedia. Trzeba jednak pami臋ta膰, 偶e strzelali je beniaminkom – G贸rnikowi i Termalice. W Poznaniu i Gda艅sku byli bezradni.

Dla fan贸w Pogoni mecze z Cracovi膮, przez zasz艂o艣ci kibicowskie maj膮 du偶e znaczenie. St膮d te偶 spodziewany komplet na obiekcie w sobotnie popo艂udnie. To ma pom贸c w odniesieniu czwartego zwyci臋stwa w tym sezonie. By膰 mo偶e wtedy uda im si臋 wyprzedzi膰 drugi w tabeli 艢l膮sk Wroc艂aw.

Pogo艅 Szczecin – Cracovia kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Pogo艅 wygra, kurs: 1,80

Cracovia wygra, kurs: 4,95

Remis, kurs: 3,60

Pogo艅 Szczecin – Cracovia fakty meczowe

Szczecinianie u siebie zdobyli komplet punkt贸w w trzech meczach. Dodatkowo stracili tylko jednego gola – trafienie Stali Mielec

Cracovia na wyjazdach zdoby艂a 4pkt – na beniaminkach, strzelaj膮c im trzy gole. Z Poznania i Gda艅ska nie przywie藕li ani punkt贸w, ani goli – 0:2 i 0:3

W ubieg艂ym sezonie Pogo艅 wygra艂a u siebie 1:0 z Pasami

Pogo艅 Szczecin – Cracovia typy

Dwa typy w kierunku szczelnej defensywy gospodarzy. Jeden po艂膮czony ze zwyci臋stwem, drugi ju偶 typowo pod czyste konto Dante Stipicy.

Typ: Pogo艅 wygra do 0 @ 2,95 Noblebet

Typ: Cracovia nie strzeli @ 2,25 Noblebet