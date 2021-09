Aston Villa – Everton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.09.2021)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 sobotnie spotkanie Aston Villi z Evertonem. Obie dru偶yny chc膮 w tym sezonie pokaza膰 si臋 z bardzo dobrej strony, a celem s膮 nawet europejskie puchary. Mimo wszystko to go艣cie graj膮 w ostatnim czasie lepiej od swoich rywali i na pewno od Evertonu mo偶na spodziewa膰 si臋 lepszego wyst臋pu w tym spotkaniu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Aston Villa – Everton zapowied藕 (sobota, 18:30)

Gospodarze tego starcia zdobyli zaledwie cztery punkty w swoich pierwszych czterech meczach tego sezonu. Mimo wszystko potencja艂 Aston Villi jest zdecydowanie wi臋kszy i kibice tego klubu dobrze wiedz膮, 偶e nied艂ugo ich ulubie艅cy powinni gra膰 na lepszym poziomie. Mecz z Evertonem nie b臋dzie nale偶a艂 jednak do naj艂atwiejszych i mo偶na spodziewa膰 si臋 ciekawego starcia.

P贸ki co tylko cztery dru偶yny w Premier League zdoby艂y dziesi臋膰 punkt贸w, a jedn膮 z tych ekip jest w艂a艣nie Everton, kt贸ry chce po meczu z Aston Vill膮 by膰 dalej w czo艂贸wce ligowej tabeli. Nie b臋dzie to 艂atwe spotkanie dla go艣ci, ale mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony tej dru偶yny i pr贸by zdobycia kolejnych trzech punkt贸w do kolekcji.

Aston Villa – Everton nasze typy

Obie ekipy maj膮 ogromne ambicje na ten sezon, ale to go艣cie lepiej rozpocz臋li ten sezon od swoich rywali. Mimo wszystko Aston Villa na w艂asnym obiekcie powinna zdoby膰 przynajmniej jeden punkt w starciu z Evertonem. Mo偶na spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego spotkania i by膰 mo偶e nawet podzia艂u punkt贸w.

Aston Villa – Everton | Typ: remis @3.30 Superbet

Aston Villa – Everton | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @1.72 Superbet

Aston Villa – Everton kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Aston Villa. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.60. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Aston Villa – Everton, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 2.95.

Aston Villa – Everton fakty meczowe

Go艣cie nie przegrali od 5 mecz贸w.

Aston Villa nie przegra艂a 偶adnego ze swoich ostatnich 4 spotka艅 z Evertonem.

Na ostatnich 7 mecz贸w gospodarzy w a偶 5 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Aston Villa ostatnie pi臋膰 spotka艅

Chelsea – Aston Villa 3:0

Aston Villa – Brentford 1:1

Barrow – Aston Villa 0:6

Aston Villa – Newcastle 2:0

Watford – Aston Villa 3:2

Everton ostatnie pi臋膰 spotka艅

Everton – Burnley 3:1

Brighton – Everton 0:2

Huddersfield – Everton 1:2

Leeds – Everton 2:2

Everton – Southampton 3:1