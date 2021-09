Tottenham – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (19.09.2021)

Przed nami jedno z najciekawszych spotkań tego weekendu. W derbach Londynu zmierzą się ze sobą dzisiaj Tottenham i Chelsea. Zarówno gospodarze jak i goście tracą w tym sezonie mało goli, jednak nie powinno to wpłynąć w żaden sposób na atrakcyjność ich bezpośredniego starcia.

Tottenham – Chelsea zapowiedź (niedziela, 17:30)

Początek pracy Nuno Espirito Santo w Tottenhamie wygląda naprawdę obiecująco. Spurs rozpoczęli sezon od trzech kolejnych wygranych wynikiem 1:0. Zespół jednak nieoczekiwanie przegrał w poprzedniej kolejce z Crystal Palace w stosunku 0:3. Słaby występ w lidze odbił się również na dyspozycji w Lidze Konferencji, w której to piłkarze z Londynu zremisowali z Rennes (2:2). W kontekście dzisiejszej rywalizacji warto zaznaczyć, że gospodarze wygrali tylko jedno z siedmiu poprzednich starć przeciwko Chelsea. Co więcej, o zwycięstwie zadecydowały wtedy dopiero rzuty karne.

Dobrze naoliwiona maszyna Thomasa Tuchela rozpoczęła ten sezon Premier League od trzech wygranych oraz jednego remisu. The Blues w tych spotkaniach zdobyli łącznie dziewięć bramek, pozwalając przy tym przeciwnikom na strzelenie zaledwie jednego gola. W Lidze Mistrzów zespół zrobił co do niego należało, skromna wygrana wynikiem 1:0 nad Zenitem nie powala na kolana, jednak jak wiadomo – w fazie grupowej ważne są przede wszystkim trzy punkty.

Tottenham – Chelsea nasze typy

Ostatnie dwa spotkania przyniosły nam dużo gorszą grę Tottenhamu. Jako, że jest to starcie derbowe, stawiamy dzisiaj na BTTS. Ostatecznie jednak w tym spotkaniu z kompletu punktów cieszyć będą się goście, którzy od początku rozgrywek pokazują, że są jednym z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa.

Tottenham – Chelsea |typ: BTTS @2.10 Superbet

Tottenham – Chelsea |typ: Chelsea @1.72 Superbet

Tottenham – Chelsea kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Tottenhamu: 5.50

remis: 3.75

zwycięstwo Chelsea: 1.72

Tottenham – Chelsea fakty meczowe

Chelsea nie przegrała w tym sezonie ani jednego meczu.

Tottenham nie wygrał w żadnym z dwóch poprzednich spotkań.

Chelsea straciła w tym sezonie tylko jednego gola.

Tottenham pięć poprzednich spotkań

Rennes – Tottenham 2:2

Crystal Palace – Tottenham 3:0

Tottenham – Watford 1:0

Tottenham – Pacos de Ferreira 3:0

Wolves – Tottenham 0:1

Chelsea pięć ostatnich spotkań

Chelsea – Zenit 1:0

Chelsea – Aston Villa 3:0

Liverpool – Chelsea 1:1

Arsenal – Chelsea 0:2

Chelsea – Crystal Palace 3:0