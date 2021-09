FC Barcelona – Granada 🇪🇸 Typy, kursy (20.09.2021)

Piątą kolejką ligi hiszpańskiej zakończy pojedynek Barcelony z Granadą. Czy duma Katalonii podniesie się w tym starciu po bolesnej porażce z rąk Bayernu Monachium?

FC Barcelona – Granada zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Niestety piłkarze Barcelony po obiecujących spotkaniach w lidze powrócili szybko na ziemię. Starcie z Bayernem obnażyło słabości Katalończyków, o czym dobitnie świadczy wynik końcowy 0:3. Barca co gorsze, nie była w tym spotkaniu w stanie oddać ani jednego celnego strzału na bramkę rywali! Takie sytuacje za czasów Leo Messiego po prostu się nie zdarzały, niestety wydaje się, że jest to rzecz, do której fani Blaugrany będą zmuszeni w najbliższym czasie przywyknąć. W lidze Barca po trzech kolejkach ma na swoim koncie siedem punktów.

Granada rozpoczęła ten sezon od ogromnego falstartu. Goście w czterech dotychczasowych meczach zdobyli zaledwie dwa punkty. Zespół wywalczył je dzięki remisom z Villarrealem oraz Valencią. Granada w poprzednich sezonach świetnie rozpoczynała sezon, najbliższe kolejki pokażą, czy zespół tym razem będzie potrafił przeciwstawić się przeciwnościom losu już na samym starcie rozgrywek.

FC Barcelona – Granada nasze typy

Wydaje się, że to dobra okazja dla piłkarzy Koemana na powrót na właściwe tory. Granada gra po prostu słabo, dlatego też stawiamy dzisiaj na to, że gospodarze wygrają pierwszą połowę oraz całe spotkanie. Ponadto typujemy, iż w całym meczu padną minimum 3 gole.

FC Barcelona – Granada |typ: Barcelona wygra pierwszą połowę i mecz @1.80 Superbet

FC Barcelona – Granada |typ: over 2.5 gole @1.50 Superbet

FC Barcelona – Granada kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Barcelony: 1.30

remis: 5.80

zwycięstwo Granady: 10.00

FC Barcelona – Granada fakty meczowe

Granada wygrała tylko raz w ostatnich pięciu spotkaniach.

Granada na przestrzeni ostatnich pięciu meczów tylko raz zanotowała czyste konto.

Barcelona wygrała trzy z pięciu poprzednich spotkań.

FC Barcelona pięć ostatnich spotkań

FC Barcelona – Bayern Monachium 3:0

FC Barcelona – Getafe 2:1

Athletic Bilbao – FC Barcelona 1:1

Barcelona – Real Sociedad 4:2

FC Barcelona – Juventus 3:0

Granada pięć ostatnich spotkań

Granada – Betis 1:2

Vallecano – Granada 4:0

Granada – Valencia 1:2

Villarreal – Granada 0:0

Granada – Linares 2:1