Ronald Koeman na wylocie z Barcelony? Oto możliwi następcy

Już od jakiegoś czasu pojawiają się informacje, że Ronald Koeman może stracić posadę trenera FC Barcelony. Wiele wskazuje na to, że ostatni ligowy remis katalońskiego klubu z Granadą przypieczętuje tę decyzję.

Barcelona kiepsko zaczęła nowy sezon ligowy oraz rozgrywki Ligi Mistrzów, więc posada holenderskiego szkoleniowca jest mocno zagrożona. W mediach pojawiły się już nazwiska jego potencjalnych następców.

Remis z Granadą przeleje czarę goryczy?

Przygotowania do nowego sezonu dawały kibicom Barcelony nadzieję, że ich drużyna od samego początku rozgrywek będzie z powodzeniem rywalizowała na krajowym oraz europejskim podwórku. Tak się jednak nie stało. W tabeli La Liga „Duma Katalonii” zajmuje aktualnie siódmą pozycję, a przygoda z Ligą Mistrzów zaczęła się dla Barcelony od porażki 0:3 z Bayernem Monachium.

Bardzo możliwe, że czarę goryczy przeleje wtorkowe spotkanie Barcelony z Granadą, w którym Katalończycy wyszarpali gościom remis w 90. minucie spotkania. Ronaldowi Koemanowi na pewno nie pomoże jego wypowiedź po tym meczu, w której nie ukrywał on swojego niezadowolenia z powodu kadry jaką dysponuje.

„Dzisiejsza Barcelona nie jest Barcą sprzed ośmiu lat. Spójrzcie na listę powołanych. Co można z nimi zrobić? Grać tiki-takę? Ja uważam, że robiliśmy to, co musieliśmy. Nie będę już więcej o tym mówił. Trzeba docenić zaangażowanie zawodników, bez względu na to. Fani zawsze będą niezadowoleni, jeśli wynik nie będzie dobry” – powiedział po spotkaniu z Granadą holenderski szkoleniowiec.

Potencjalni następcy

Wydaje się, że Barcelona oraz Ronald Koeman są już sobą wzajemnie zmęczeni i wpadka w meczu z Granadą może przesądzić o losach Holendra. Wśród jego potencjalnych następców wymienia się m.in. takich trenerów jak Andrea Pirlo, Antonio Conte, Xavi, Phillip Cocu i Joachim Loew. Faworytem prezydenta Barcelony, Joana Laporty, jest zdaniem mediów Andrea Pirlo.