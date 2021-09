Robert Lewandowski odebrał Złoty But!

Robert Lewandowski po raz pierwszy w karierze odebrał we wtorek Złoty But – nagrodę dla najlepszego strzelca spośród lig europejskich. Ceremonia wręczenia Polakowi nagrody odbyła się na Allianz Arenie w Monachium.

Najlepszy

W sezonie 2020/21 Robert Lewandowski był nie do zatrzymania co poskutkowało liczbą 41 bramek strzelonych na przestrzeni całego sezonu Bundesligi. Polski napastnik wielokrotnie wspinał się już na wyżyny, jednak zwykle znajdowali się piłkarze, których dorobek bramkowy z danego sezonu był większy. W minionej kampanii było jednak inaczej. Lewandowski był bezsprzecznie najskuteczniejszym napastnikiem w Europie. Na drugim miejscu uplasował się Lionel Messi z 30 trafieniami, natomiast trzecie miejsce w klasyfikacji zajął Cristiano Ronaldo, który w sezonie 2020/21 strzelił 29 goli.

Nagroda została wręczona Polakowi podczas wtorkowej ceremonii zorganizowanej na Allianz Arenie w Monachium, gdzie swoje domowe spotkania rozgrywa Bayern. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Lewandowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego sukcesu: – Serdecznie dziękuje mojej rodzinie, kolegom z drużyny, trenerom i całej ekipie. Zdobycie tej nagrody nie byłoby możliwe bez waszego wsparcia. W sporcie, podobnie jak w życiu, liczy się szacunek do innych, współpraca i gra fair play, niezależnie od tego co robisz. Chciałbym zadedykować tę nagrodę wszystkim tym, którzy byli przy mnie. Jestem niesamowicie dumny z tego, co udało nam się osiągnąć jako zespół. Dziękuje.