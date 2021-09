Villarreal – Elche 🇪🇸 Typy, kursy (22.09.2021)

Jeśli ktoś liczy na dużo goli… to wszelkie znaki na niebie i ziemi go rozczarują. Villarreal – Elche będzie starciem bezzębnych na starcie sezonu. Nudne 0:0? Nie wykluczamy!

Villarreal – Elche zapowiedź (środa, 22:00)

Przed nami spotkanie dwóch drużyn, na które… nie da się patrzeć. Bardzo mało goli w meczach z ich udziałem to nie zwiastuje dobrze. W przypadku gospodarzy mowa o czterech golach w czterech meczach. Przy czym chodzi o wyjazdowe starcie z Atletico. W pozostałych trzech grach było 0:0 za każdym razem! Jedyne bramki kibice Villarrealu oglądają praktycznie przy okazji europejskich spotkań – z Chelsea czy Bragą.

Z drugiej strony Elche to ekipa, która także nie zachwyca. Do tej pory zgarnęli sześć punktów, więc trudno mieć do nich pretensje. Tym bardziej że potrafili zremisować u siebie z Sevillą czy Athletikiem. Ponadto punkt z Levante oraz wygrana z Getafe na wyjeździe. Tyle że nadal trudno to oglądać. W pięciu spotkaniach łącznie kibice obejrzeli sześć goli!

Villarreal – Elche kursy bukmacherów

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Villarreal wygra, kurs: 1,51

Elche wygra, kurs: 6,60

Remis, kurs: 4,15

Villarreal – Elche fakty meczowe

Trzy z czterech meczów gospodarzy kończyło się w tym sezonie bezbramkowymi remisami

W meczach z udziałem Elche nie padły w tym sezonie więcej niż dwa gole

Średnia bramek w spotkaniach z udziałem obu tych ekip jest niska. W przypadku Villarrealu mowa o 1,0/mecz, zaś przy Elche mowa o 1,2/mecz

W ubiegłych rozgrywkach na tym stadionie było 0:0

Villarreal – Elche typy

Patrząc na liczby raczej trudno spodziewać się wielkiego widowiska. Dlatego wybieramy dwa typy na małą liczbę goli, a w jednym przypadku nawet na brak.

Typ: Poniżej 2,5 bramki @ 1,78 BETFAN

Typ: 0:0 do przerwy @ 2,74 BETFAN