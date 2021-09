Śląsk Wrocław – Wisła Płock 🇵🇱 Typy, kursy (26.09.2021)

W ramach 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Śląsk Wrocław zagra na własnym obiekcie z Wisłą Płock. Obie ekipy podchodzą do tego starcia po porażkach w Pucharze Polski.

Śląsk Wrocław – Wisła Płock zapowiedź (niedziela, 15:00)

Śląsk Wrocław to jedyna ekipa z PKO BP Ekstraklasy, która w trakcie sezonu 2021/2022 nie zanotowała jeszcze ligowej porażki. Zespół z Wrocławia ma na swoim koncie trzy zwycięstwa, a także pięć remisów. Dwie wygrane miały miejsce w trzech ostatnich ligowych meczach Śląska. Najpierw piłkarze Jacka Magiery poradzili sobie z Zagłębiem Lubin, a następnie pokonali Legię Warszawa.

Efektowne zwycięstwo w ostatniej kolejce zanotowała Wisła Płock, która pokonała na własnym obiekcie Jagiellonię Białystok aż 3:0. Była to już trzecia wygrana ekipy “Nafciarzy” w trwającym sezonie ligowym. Wisła Płock ma jednak na swoim koncie aż cztery porażki w ośmiu meczach. Efekt jest taki, że klub z Płocka zajmuje miejsce w środku tabeli.

Śląsk Wrocław – Wisła Płock nasze typy

Śląsk do tej pory nie przegrał ligowego spotkania. Trudno spodziewać się, by miało to miejsce w niedzielę podczas meczu z Wisłą Płock. Stawiamy zatem na bezpieczny triumf gospodarzy, a także kierujemy uwagę na gole.

Śląsk Wrocław – Wisła Płock fakty meczowe

Śląsk wygrał dwa z pięciu ostatnich meczów

Wisła zanotowała jedno zwycięstwo w pięciu ostatnich meczach

W dwóch z pięciu ostatnich meczów Wisła Płock traciła minimum dwa gole

Śląsk Wrocław pięć ostatnich spotkań

Śląsk Wrocław – Bruk-Bet T. 0:1

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław 1:1

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 1:0

Śląsk Wrocław – GKS Tychy 2:3

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław 1:3

Wisła Płock pięć ostatnich spotkań

Korona Kielce – Wisła Płock 4:3 (2:2)

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok 3:0

Górnik Łęczna – Wisła Płock 3:2

Wisła Płock – Stomil Olsztyn 0:1

Wisła Płock – Raków Częstochowa 1:1