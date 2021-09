Przemysław Frankowski z piorunującym wejściem do Ligue 1. Polak znów w jedenastce kolejki

Wydaje się, że przenosiny z MLS do Ligue 1 okazały się być strzałem w dziesiątkę. Przemysław Frankowski nie przestaje zadziwiać i w niedzielę zdobył swoją drugą bramkę w barwach Lens. Co więcej, niedzielne trafienie Polaka może z powodzeniem walczyć o miano najładniejszej bramki kolejki.

Wymarzony start

Pomimo że przenosiny Przemysława Frankowskiego do MLS nie były przez wszystkich pozytywnie oceniane, to wydaje się, że kariera polskiego skrzydłowego zmierza w naprawdę dobrym kierunku. Po powrocie do Europy piłkarz nie przestaje zadziwiać. W ośmiu dotychczasowych spotkaniach Polak dwukrotnie pokonywał bramkarzy rywali oraz zaliczył 3 asysty. Dodajmy, że niedzielny mecz z Marsylią był dopiero czwartym, które Frankowski rozpoczął od pierwszej minuty.

FENOMENALNY GOL PRZEMYSŁAWA FRANKOWSKIEGO! 🔥⚽️ Magia w wykonaniu Polaka! 🇵🇱🪄 Trafienie tej kolejki Ligue 1 Uber Eats już znamy! 😍 #modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/alIjnb30FW — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 26, 2021

Właśnie w spotkaniu z Marsylią Polak pokazał pełnię swoich umiejętności technicznych i wprawił w osłupienie zgromadzonych na stadionie kibiców. Frankowski pokusił się o indywidualną akcje i schodząc z prawego skrzydła ominął obrońcę rywali, po czym ze skraju pola karnego, precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w samym okienku bramki strzeżonej przez Pau Lopeza. Między innymi dzięki trafieniu Frankowskiego Lens pokonało Marsylię 3:2 i w tym momencie plasuje się na drugim miejscu w tabeli Ligue 1.

Polak znów w jedenastce kolejki

Grą Przemysława Frankowskiego zachwycają się również Francuzi. Sprowadzenie Polaka uważane jest już za jeden z najlepszych ruchów transferowych tego lata. Występ polskiego skrzydłowego nie ubiegł też oczywiście uwadze mediów. Dziennik L’Equipe ponownie umieścił Frankowskiego w gronie jedenastu najlepszych piłkarzy kolejki. Oprócz Frankowskiego w jedenastce kolejki znalazło się również miejsce dla dwóch innych piłkarzy Lens.