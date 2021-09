Derby Bliskiego Wschodu w Europie. Mecz wart miliard euro!

Jedni i drudzy wpompowali w swoje drużyny mnóstwo pieniędzy. Udało im się zdominować własne podwórko wygrywając wszystko, co się dało we Francji i Anglii. Nadal jednak brakuje najważniejszego trofeum – Ligi Mistrzów. Szejkowe derby w Paryżu to jednocześnie starcie dwóch ostatnich finalistów rozgrywek. Sprawdzamy, ile wydawali na najlepszych graczy.

Wybraliśmy połączoną jedenastkę obu klubów. Kierowaliśmy się trzema kryteriami. Pierwszym z nich: cena – do składu trafiał najdroższy. Po drugie musiał pasować pod kątem pozycji – tutaj jedna mała roszada. Ponadto musi być obecnym piłkarzem PSG lub Manchesteru City. Kryteria sztywne, więc nie było możliwości, by w naszym składzie znalazły się najnowsze transfery paryskiego klubu. Nie ma zatem Gianluigiego Donnarummy, Leo Messiego czy Sergio Ramosa. Każdy z nich po stronie “kwota odstępnego” ma wpisane 0 euro. Skończone kontrakty w poprzednich klubach sprawiły, że PSG musiało zapłacić jedynie za podpis wyżej wymienionym zawodnikom.

Najdroższa “11”

W bramce oczywiście Ederson. Brazylijczyk zapewne musiałby ustąpić miejsca Donnarummie, ale z powyższych względów, to właśnie dla byłego golkipera Benfiki znalazło się miejsce w podstawowym składzie.

Przed nim kwartet obrońców, gdzie dokonaliśmy jednej małej zmiany. Dwóch prawych obrońców składzie to nie powinien być duży kłopot. Tym bardziej że Joao Cancelo wielokrotnie udowadniał, że świetnie sobie radzi także po drugiej stronie boiska. Duet stoperów tworzą Ruben Dias i Aymeric Laporte.

Gracze The Citizens tworzą także w większości linię pomocy. Cofnęliśmy na pozycje numer “10” Neymara, który będzie naszym rozgrywającym. Tuż za nim Rodri oraz Kevin De Bruyne. Hiszpan oczywiście, jako ten najbardziej cofnięty pomocnik, a Belg będzie miał swoje zadania defensywne, ale oczywiście z dużymi inklinacjami ofensywnymi. W końcu to urodzony asystent. Tercet ofensywny stworzą: Jack Grealish po lewej stronie, Angel Di Maria po prawej oraz Kylian Mbappe na szpicy. Ekipa siedmiu podopiecznych Pepa Guardioli oraz czterech Mauricio Pochettino jest warta 984 milionów euro według portalu Transfermarkt. Tyle bowiem wyniosły wszystkie kwoty transferowe, które dodaliśmy.

Alternatywna wersja

Drugą jedenastkę było złożyć znacznie trudniej. Chcieliśmy mieć zawodników, którzy grają albo mają realną szansę na grę. Nie muszą być liderami i podstawowymi graczami, ale jednak stanowią jakąś wartość dla obu trenerów. Stąd też sięgnęliśmy po wychowanków z obu stron, tanich transferów oraz wszystkich tych, którzy przyszli jako wolni zawodnicy.

W bramce musiał być Donnarumma. Jego defensywę tworzą Sergio Ramos i Presnel Kimpembe na środku. W tym składzie mamy z kolei dwóch lewych obrońców. Na prawą stronę powędrował Oleksandr Zinczenko. Ukrainiec jest na tyle uniwersalnym zawodnikiem, że i tam da sobie radę. Przed nimi tercet pomocników: Georginio Wijnaldum, Ander Herrera oraz Marco Veratti. Ten ostatni to najdroższy transfer z całego zespołu, bo kosztował całe… 12 milionów euro! W ataku dwóch byłych barcelończyków. Leo Messi oraz Rafinha, a po drugiej stronie wychowanek The Citizens – Phil Foden. Cała drużyna kosztowała niewiele. 20,5 milionów euro to śmieszne pieniądze zapłacone byłym klubom każdego z tych graczy.

***

Czy mamy 100% pewności, że najdrożsi wygraliby z najtańszymi? Niekoniecznie. Kilku topowych piłkarzy przyszło do “drugiego” składu, więc tworzą naprawdę mocną pakę. A mimo tego obie drużyny dzieli niemal miliard euro różnicy!