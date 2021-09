Leo Messi z premierowym golem. PSG ogrywa Manchester City!

Dla wielu kibiców starcie tych drużyn może być finałem Ligi Mistrzów. Tymczasem podczas sezonu 2021/2022 LM gracze PSG zmierzą się z Manchesterem City przynajmniej dwukrotnie. Jeden pojedynek już za nami. Podopieczni Mauricio Pochettino sięgnęli po trzy punkty, wygrywając z “The Citzens” 2:0. Premierowe trafienie w barwach paryskiej ekipy zanotował Leo Messi.

Na spotkanie PSG z Manchesterem City nie trzeba było chyba nikogo zapraszać. Znacznie lepiej w ten mecz weszli gospodarze, którzy już w 8. minucie prowadzili 1:0. Akcję paryskiej ekipy zamknął Idrissa Gueye, który posłał bardzo precyzyjny strzał, nie dając szans Edersonowi.

Po straconym golu “The Citizens” przejęli inicjatywę na murawie. Podopieczni Pepa Guardioli mieli swoje szanse, jednakże za każdym razem brakowało ostatniego, decydującego podania lub strzału. Goście byli bardzo bliscy wyrównania w 27. minucie. Po strzale głową Sterlinga futbolówka uderzyła w poprzeczkę. Do piłki dopadł Bernardo Silva, który z bliskiej odległości nie zdołał jednak strzelić gola dla swojej drużyny, również obijając obramowanie bramki. Pozostaje pytanie, czy w momencie strzału Sterlinga Portugalczyk nie był na spalonym. Mimo to, Silva musi taką szansę wykorzystywać.

W 39. minucie sporo szczęścia miał Kevin De Bruyne, który w bardzo ostry sposób potraktował strzelca gola dla PSG. Powtórki sugerowały, iż belgijski zawodnik za chwilę otrzyma czerwony kartonik. Ostatecznie VAR nie interweniował przy tej sytuacji, więc zakończyło się na żółtej kartce.

Druga połowa spotkania rozpoczęła się od spodziewanej dominacji ze strony “The Citizens”. W 54. minucie bliski strzelenia gola był Kevin De Bruyne, ale czujny między słupkami bramki PSG był Gianluigi Donnarumma, który rozgrywał dobry mecz.

Choć znacznie częściej przy piłce utrzymywali się goście, to w 65. minucie lepszą okazję stworzyli sobie piłkarze PSG. Neymar popędził prawą stroną boiska. Brazylijczyk w ostatniej fazie poszukał strzału i trafił w boczną siatkę.

W 74. minucie mieliśmy 2:0, a swojego pierwszego gola dla paryskiej ekipy strzelił Leo Messi, który po składnej akcji posłał piękny strzał na bramkę Edersona.

JUST LISTEN TO THE ROAR THAT COULD BE HEARD ALL OVER PARIS

Notice how Messi instantly points to Mbappé who provided the brilliant assist 🔥 pic.twitter.com/aa5n6FAtaq

— mx (@MessiMX30i) September 28, 2021