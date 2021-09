Arkadiusz Milik wraca do gry. Wystąpi już w czwartek?

Arkadiusz Milik wyleczył kontuzję i najprawdopodobniej znajdzie się w kadrze Marsylii na czwartkowe spotkanie Ligi Europy. Ze względu na uraz polski napastnik opuścił między innymi mistrzostwa Europy oraz początek obecnego sezonu.

Milik zagra z Galatasaray?

Arkadiusz Mili, który pod koniec ubiegłego sezonu nabawił się kontuzji kolana jest już gotowy do gry. Tydzień temu Polak wznowił treningi z pełnym obciążeniem i już w czwartek powinien znaleźć się w kadrze na mecz z Galatasaray. To czy napastnik w nim zagra stoi pod sporym znakiem zapytania, jednak nie ma wątpliwości, że powrót do gry Milika był długo wyczekiwany, zarówno przez Jorge Sampaoliego, jak i kibiców francuskiego klubu.

Here we go 💪⚽️ pic.twitter.com/0kEKYGXakj — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) September 29, 2021

O tym, że Polak jest gotowy do gry świadczy też jego post na Twitterze, który doczekał się również reakcji ze strony oficjalnego profilu klubu z Marsylii: – Król Arek powrócił – skomentował wpis Milika francuski klub. Wszystko wskazuje więc na to, że kontuzja kolana to już przeszłość i niebawem polskiego napastnika ponownie oglądać będziemy na boiskach Ligue 1 oraz Ligi Europy.