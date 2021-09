Pogoń Szczecin – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (03.10.2021)

Cho膰 starcie Pogoni Szczecin z G贸rnikiem 艁臋czna na papierze nie zapowiada si臋 na najbardziej ciekawe, to wbrew pozorom go艣cie maj膮 nadziej臋, 偶e po ostatniej wygranej w Pucharze Polski p贸jd膮 za ciosem i zdob臋d膮 bardzo wa偶ne punkty w kontek艣cie utrzymania w Ekstraklasie. Pogo艅 jednak walczy o miejsce w europejskich pucharach i je艣li gospodarze chc膮 by膰 wysoko w tabeli to musz膮 takie mecze jak w niedziel臋 wygrywa膰. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Pogo艅 Szczecin – G贸rnik 艁臋czna zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Gospodarze przed startem 10. kolejki Ekstraklasy znajdowali si臋 na czwartej pozycji w ligowej tabeli. Mimo wszystko strata do lider贸w by艂a naprawd臋 ma艂a i je艣li Pogo艅 wygra starcie z G贸rnikiem to nie jest wykluczone, 偶e znajdzie si臋 w pierwszej tr贸jce. Mimo wszystko gospodarze nie mog膮 zlekcewa偶y膰 beniaminka, kt贸ry w ka偶dej chwili mo偶e zacz膮膰 gra膰 na lepszym poziomie.

Go艣cie chcieliby zapomnie膰 o pocz膮tku tego sezonu, bo sytuacja ekipy z 艁臋cznej w Ekstraklasie jest naprawd臋 trudna. Mimo wszystko nic nie jest jeszcze stracone i je艣li go艣cie zaczn膮 gra膰 na lepszym poziomie to b臋d膮 oni w stanie utrzyma膰 si臋 w elicie na kolejny rok.

Pogo艅 Szczecin – G贸rnik 艁臋czna nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy nie p艂ac膮 sporo za wygran膮 Pogoni w tym meczu. G贸rnik to p贸ki co najs艂absza dru偶yna w lidze i ci臋偶ko oczekiwa膰 od graczy z 艁臋cznej, 偶e prze艂ami膮 si臋 w starciu z bardzo mocnymi gospodarzami. Trzy punkty powinny zosta膰 w Szczecinie i kibice mog膮 spodziewa膰 si臋 jednostronnego meczu.

Pogo艅 Szczecin – G贸rnik 艁臋czna | Typ: handicap: Pogo艅 Szczecin -1,5 @2.30 Superbet

Pogo艅 Szczecin – G贸rnik 艁臋czna | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.85 Superbet

Pogo艅 Szczecin – G贸rnik 艁臋czna kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Pogo艅 Szczecin. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.48. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Pogo艅 Szczecin – G贸rnik 艁臋czna, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 4.30. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 7.50.

Pogo艅 Szczecin – G贸rnik 艁臋czna fakty meczowe

Pogo艅 nie przegra艂a z G贸rnikiem od 4 mecz贸w.

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 6 mecz贸w.

G贸rnik traci艂 pierwsz膮 bramk臋 w swoich 6 poprzednich spotkaniach.

Pogo艅 Szczecin ostatnie pi臋膰 spotka艅

Wis艂a Krak贸w – Pogo艅 Szczecin 0:1

KKS Kalisz – Pogo艅 Szczecin 2:1

Pogo艅 Szczecin – Cracovia 1:1

Radomiak Radom – Pogo艅 Szczecin 1:1

Lech Pozna艅 – Pogo艅 Szczecin 1:1

G贸rnik 艁臋czna ostatnie pi臋膰 spotka艅

G贸rnik Polkowice – G贸rnik 艁臋czna 1:2

G贸rnik 艁臋czna – Lechia Gda艅sk 0:4

Legia Warszawa – G贸rnik 艁臋czna 3:1

G贸rnik 艁臋czna – Wis艂a P艂ock 3:2

G贸rnik 艁臋czna – Pogo艅 Siedlce 1:0