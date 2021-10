Raków – Warta 🇵🇱 Typy, kursy (3.10.2021)

Mecz Raków – Warta będzie dla gospodarzy okazją do powrotu na zwycięską ścieżkę po dosyć zaskakującym remisie z Radomiakiem. Ekipa z Częstochowy, z racji formy swojego niedzielnego rywala, jest zdecydowanym faworytem tego spotkania.

Raków – Warta zapowiedź (niedziela, 12:30)

Drużyna Marka Papszuna po ośmiu rozegranych w tym sezonie meczach ma na swoim koncie 15 punktów i traci do liderującego Lecha 3 punkty, przy jednym zaległym spotkaniu do rozegrania. Widoki Rakowa na czołowe lokaty w lidze są więc naprawdę dobre, o ile gospodarze znów nie zgubią punktów, tak jak miało to miejsce w potyczce z Radomiakiem.

O wygraną w niedzielnym meczu Rakowowi powinno być jednak o wiele łatwiej, gdyż Warta notuje ostatnio bardzo kiepską serię gier. Poznaniacy nie wygrali w lidze od siedmiu kolejnych spotkań, przegrywając aż pięć z nich i znajdują się aktualnie w strefie spadkowej. Ciężko przypuszczać więc, że przełamanie nastąpi akurat w starciu z o wiele lepszą na ten moment ekipą z Częstochowy.

Raków – Warta nasze typy

Piłkarze Rakowa są zdecydowanymi faworytami niedzielnego meczu w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pojedynek z Wartą będzie zapewne przebiegał pod ich dyktando, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w bramkach dla gospodarzy oraz w końcowym rezultacie tego spotkania.

Raków – Warta | Typ: Raków powyżej 1.5 goli @1.80 Superbet

Raków – Warta | Typ: Raków i powyżej 1.5 goli @2.00 Superbet

Raków – Warta kursy bukmacherów

Faworytami meczu w Częstochowie są gospodarze. Wygraną Rakowa Superbet wystawił po kursie 1.73. Zwycięstwo Warty znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 5.45, a remis z kursem 3.50.

Raków – Warta fakty meczowe

Raków pozostaje niepokonany od 7 kolejnych spotkań

Raków zdobywał przynajmniej jednego gola w 7 kolejnych meczach

Warta nie zdobyła bramki w 4 kolejnych spotkaniach

Raków – pięć ostatnich spotkań

Raków – Radomiak 2:2

Legia Warszawa – Raków 2:3

Stal Rzeszów – Raków 2:4

Stal Mielec – Raków 0:3

Raków – Lech Poznań 2:2

Warta – pięć ostatnich spotkań

Olimpia Grudziądz – Warta 2:0

Warta – Zagłębie Lubin 0:2

Górnik Zabrze – Warta 1:0

Warta – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:0

Warta – Jagiellonia Białystok 1:1