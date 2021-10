GKS Jastrzębie – Arka Gdynia 🇵🇱 Typy, kursy (04.10.2021)

Na zako艅czenie 11. kolejki Fortuna 1. Liga, GKS Jastrz臋bie zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Ark膮 Gdynia. Czy gospodarze zdo艂aj膮 poprawi膰 swoj膮 pozycj臋 w tabeli, uwalniaj膮c si臋 z ostatniego miejsca?聽

GKS Jastrz臋bie – Arka Gdynia zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:00)

Nieciekawie wygl膮da sytuacja GKS-u, kt贸ry w dziesi臋ciu spotkaniach zdoby艂 raptem siedem punkt贸w i jest na ostatnim miejscu w tabeli. Zesp贸艂 z Jastrz臋bia wygra艂 zaledwie jeden mecz – ze Stomilem, zanotowa艂 cztery remisy, a tak偶e pi臋膰 pora偶ek. Bardzo szybko GKS Jastrz臋bie mo偶e jednak uwolni膰 si臋 ze strefy spadkowej. “Wystarczy” zgarn膮膰 trzy punkty w poniedzia艂kowej rywalizacji.

Nie b臋dzie to jednak 艂atwe zadanie, gdy偶 do Jastrz臋bia przyje偶d偶a Arka, kt贸ra z pewno艣ci膮 ma za cel powr贸t do PKO BP Ekstraklasy. Klub z Gdyni w pi臋ciu ostatnich meczach zdoby艂 dziewi臋膰 punkt贸w, wygrywaj膮c z Odr膮, GKS-em Katowice oraz Puszcz膮. Z kolei w starciach z GKS-em Tychy i Skr膮 Cz臋stochowa pi艂karze Arki musieli uzna膰 wy偶szo艣膰 rywali. Aktualnie gdy艅ski klub jest na dziewi膮tym miejscu w tabeli ze strat膮 trzech punkt贸w do czwartej lokaty.

GKS Jastrz臋bie – Arka Gdynia nasze typy

Arka powinna poradzi膰 sobie w rywalizacji z GKS-em Jastrz臋bie, dlatego obstawiamy, 偶e mecz zako艅czy si臋 zwyci臋stwem go艣ci.

GKS Jastrz臋bie – Arka Gdynia | Typ: Arka wygra mecz 1.62 @ TOTALbet

GKS Jastrz臋bie – Arka Gdynia | Typ: Arka wygra i powy偶ej 1.5 bramki 1.90 @ TOTALbet聽

GKS Jastrz臋bie – Arka Gdynia kursy bukmacher贸w

Bukmacher TOTALbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

GKS Jastrz臋bie wygra, kurs: 4.80

Remis, kurs: 3.85

Arka wygra, kurs: 1.62

GKS Jastrz臋bie – Arka Gdynia fakty meczowe

GKS Jastrz臋bie wygra艂 jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Arka zanotowa艂a trzy zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich potyczkach

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w GKS Jastrz臋bie traci艂 minimum jednego gola

GKS Jastrz臋bie pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chrobry G艂og贸w – GKS Jastrz臋bie 2:0

Polonia 艢roda Wielkopolska – GKS Jastrz臋bie 0:2

GKS Jastrz臋bie – Zag艂臋bie Sosnowiec 1:1

GKS Jastrz臋bie – Sandecja Nowy S膮cz 0:3

GKS Jastrz臋bie – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a 0:1

Arka Gdynia pi臋膰 ostatnich spotka艅

GKS Be艂chat贸w – Arka Gdynia 0:5

Arka Gdynia – Puszcza Niepo艂omice 2:0

Skra Cz臋stochowa – Arka Gdynia聽 2:1

GKS Katowice – Arka Gdynia聽 2:4

Arka Gdynia – GKS Tychy 0:1