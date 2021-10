Robert Lewandowski: „W każdym meczu gramy o zwycięstwo”

Robert Lewandowski wziął udział we wtorkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski przed październikowymi meczami kadry z San Marino oraz Albanią.

Kapitan “Biało-Czerwonych” odniósł się m.in. do zbliżających się spotkań, kwestii swojego występu z San Marino oraz tego, kto może być jego partnerem w ataku w najbliższych meczach. Wypowiedział się też na temat swojej przyszłości w Bayernie Monachium oraz walki o Złotą Piłkę.

Lewandowski 2025?

Na konferencji prasowej Robert Lewandowski odniósł się m.in. do krążących w niemieckich mediach plotek na temat tego, że chciałby przedłużyć swoją umowę z Bayernem do 2025 roku i podjął już w tej sprawie rozmowy z niemieckim klubem.

– Nie było żadnych rozmów. Pierwsze słyszę. Nic z tych rzeczy na dzień dzisiejszy nie ma racji bytu – odniósł się krótko do wspomnianych plotek napastnik monachijskiej drużyny.

“Dużo do poprawy”

W kontekście meczu z Albanią, kapitan Polaków stwierdził, że po pierwszym meczu z tym rywalem jest dużo rzeczy do poprawy, bo przeciwnicy polskiej reprezentacji mieli za dużo swobody w poprzedniej konfrontacji.

– Zespół Albanii zdecydowanie dobrze wyglądał mając piłkę przy nodze, dobrze rozgrywał, przesuwał. Na za dużo mu pozwalaliśmy i na pewno z tej strony mamy dużo do poprawy – stwierdził Robert Lewandowski.

Od początku z San Marino?

Kapitana reprezentacji Polski zapytano także o to, czy wybiegnie w pierwszym składzie na sobotni mecz z San Marino. Okazuje się, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

– Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat. Nie było na to czasu i okazji – powiedział Robert Lewandowski.

Buksa czy Świderski?

Kapitana reprezentacji Polski zapytano także o to, z kim wolałby wystąpić w ataku w najbliższych meczach. W odpowiedzi Robert Lewandowski powiedział, że decyzja z pewnością zostanie poparta analizą przeciwnika i taktyką na dany mecz. Docenił też zarówno Adama Buksę jak i Karola Świderskiego mówiąc, że obaj prezentują wysoką jakość.

Ligowcy potrzebują regularności

Na konferencji prasowej pojawił się też wątek małej liczby zawodników z Ekstraklasy w gronie powołanych do reprezentacji.

– Wydaje mi się, że w ostatnich latach często było tak, że piłkarz zagrał dwa, trzy mecze, strzelał bramki i już powoływano go do kadry. Żeby wejść na poziom międzynarodowy w Ekstraklasie moim zdaniem trzeba się trochę bardziej wyróżnić niż trzema bramkami czy pięcioma dobrymi spotkaniami. Poziom trzeba ustabilizować na dłuższą metę – tak odniósł się do tej kwestii Robert Lewandowski.

“W każdym meczu gramy o zwycięstwo”

W kontekście obu najbliższych spotkań reprezentacji Robert Lewandowski podkreślił, że każdy mecz jest dla kadrowiczów tak samo ważny i że celem drużyny jest wygrywanie oraz zdobywanie punktów bez zbędnego kalkulowania.

– Większość rzeczy zależy od nas. Każdy mecz jest ważny i w każdym meczu gramy o zwycięstwo. Musimy utrzymywać poziom niezależnie od tego z kim gramy – stwierdził kapitan “Biało-Czerwonych”.

Walka o Złotą Piłkę

– Każdy dobry występ może wzmocnić moją pozycję. Oczywiście byłaby to wielka duma i wielkie wyróżnienie – powiedział Robert Lewandowski zapytany o swoje odczucia co do wyścigu o Złotą Piłkę.

Obrona – element do poprawy

Na konferencji prasowej pojawił się też temat dużej liczby bramek traconych przez reprezentację pod wodzą Paulo Sousy.

– Na pewno jest to element do poprawy. Styl ofensywny stwarza ryzyko w obronie. Niektóre stracone gole faktycznie ciężko wytłumaczyć. Musimy dawać przeciwnikom mniej czasu i miejsca. Nasz cel i wyzwanie to poprawa gry w obronie – odniósł się do tej kwestii Robert Lewandowski.