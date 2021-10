🇮🇸 Islandia U19 – Słowenia U19 🇸🇮 Typy, kursy (06.10.2021)

Na samym pocz膮tku jedni i drudzy dostaj膮 mecz kluczowy o awans do kolejnej rundy. Islandia – S艂owenia to starcie prawdopodobnie o drugie miejsce w grupie 12, wszak trudno liczy膰 na pokonanie przez nich W艂och贸w. Tutaj mo偶e si臋 rozegra膰 wszystko. Faworytem b臋dzie dru偶yna z Ba艂kan贸w, kt贸ra jest gospodarzem turnieju eliminacyjnego do Euro U19 w 2022 roku.聽

Islandia U19 – S艂owenia U19 zapowied藕 (艣roda, 15:30)

Szansa na awans do drugiej rundy jest spora, w ko艅cu z ka偶dej grupy wychodz膮 dwie najlepsze dru偶yny. W teorii nawet trzecia ma szans臋, ale musi mie膰 najlepszy bilans spo艣r贸d wszystkich trzynastu ekip, kt贸re zako艅czy艂y rywalizacje na przedostatniej pozycji w grupie. Faworytem grupy oczywi艣cie W艂osi, kt贸rzy nie powinni mie膰 k艂opot贸w z wygraniem na s艂owe艅skiej ziemi. Najs艂abiej – na papierze – wygl膮daj膮 Litwini, cho膰 nie zabieramy im wszystkich szans.

To w艂a艣nie pomi臋dzy dzisiejszymi rywalami powinna odby膰 si臋 rywalizacja o drugie miejsce. Faworytem mo偶na 艣mia艂o uzna膰 S艂owe艅c贸w, kt贸rzy we wrze艣niowych sparingach pokazali si臋 z dobrej strony. Ograli Rosj臋 oraz Macedoni臋 P贸艂nocn膮 oraz sensacyjnie zremisowali z Francj膮. W tym samym czasie Islandczycy wysoko – 0:3 – polegli ze Szwajcarami.

Islandia U19 – S艂owenia U19 kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Islandia wygra, kurs: 3,95

S艂owenia wygra, kurs: 1,86

Remis, kurs: 3,75

Islandia U19 – S艂owenia U19 fakty meczowe

Oba zespo艂y jeszcze nie spotka艂y si臋 w tej kategorii wiekowej

We wrze艣niu Islandia rozegra艂a jeden mecz towarzyski – 0:3 ze Szwajcari膮

S艂owe艅cy nie pr贸偶nowali, bo zagrali a偶 trzykrotnie i osi膮gali niez艂e rezultaty – 4:3 z Macedoni膮, 2:0 z Rosj膮 oraz 2:2 z Francj膮!

Islandia U19 – S艂owenia U19 typy

Stawiamy na gospodarzy tego turnieju.

Typ: S艂owenia U19 @ 1,86 BETFAN