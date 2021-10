🇧🇪 Belgia – Francja 🇫🇷 Typy, kursy (07.10.2021)

Przed nami drugi p贸艂fina艂 Ligi Narod贸w. Na Allianz Stadium w Turynie powt贸rka p贸艂fina艂u… mundialu z Rosji. Belgia – Francja to b臋dzie rewan偶 za tamto spotkanie sprzed trzech lat. Jednocze艣nie stawk膮 b臋dzie awans do fina艂u, kt贸ry odb臋dzie si臋 za kilka dni.

Belgia – Francja zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Jedni i drudzy nie mog膮 uzna膰 Euro za udany turniej. W ko艅cu celem dla tych reprezentacji s膮 przynajmniej medale, a nie odpadni臋cia we wcze艣niejszych fazach. Belgowie zako艅czyli udzia艂 na 1/4 fina艂u, gdzie przegrali z p贸藕niejszym triumfatorem – W艂ochami. Co ciekawe tamto spotkanie odby艂o si臋, podobnie jak dzisiejsze, na obiekcie sponsorowanym przez Allianz, tyle 偶e w Monachium. Po Euro dru偶yna Czerwonych Diab艂贸w rozegra艂a trzy spotkania eliminacyjne, ale tam nie by艂o nawet p贸艂 pomy艂ki. Najpierw efektownie 5:2 z Estoni膮, a p贸藕niej 3:0 z Czechami oraz 1:0 z Bia艂orusi膮. Sytuacja w ich grupie eliminacyjnej jest jasna – awans to ju偶 tylko formalno艣膰.

Francja podczas Euro 2016 przegra艂a fina艂 u siebie, potem na mundialu w Rosji si臋gn臋艂a po tytu艂. Jednak turniej rozegrany tego lata znowu by艂 kompletnie nieudany. Mowa bowiem o 1/8 fina艂u i odpadni臋ciu ze Szwajcari膮 po rzutach karnych! Les Blues po偶egnali si臋 b艂yskawicznie z turniejem, ale po nim ich gra wcale nie wygl膮da艂a lepiej. Mowa o remisach z Bo艣ni膮 i Ukrain膮 oraz wygran膮 nad Finlandi膮. Na ich szcz臋艣cie rywale graj膮 w kratk臋, wi臋c te偶 pozosta艂o dope艂ni膰 formalno艣ci na listopadowym zgrupowaniu.

Belgia – Francja kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Belgia wygra, kurs: 3,00

Francja wygra, kurs: 2,55

Remis, kurs: 3,25

Belgia – Francja fakty meczowe

To p贸艂fina艂owe spotkanie Ligi Narod贸w, dywizji A

W fazie grupowej Belgowie ograli Danie, Anglie i Islandie

Francuzi wyeliminowali Portugalie, Chorwacje oraz Szwed贸w

Ostatnie spotkanie tych ekip to p贸艂fina艂 mundialu w Rosji. W贸wczas Francja wygra艂a 1:0 po golu Samuela Umtitiego

Belgia – Francja typy

St臋偶enie jako艣ci w obu ekipach wysokie. Stawiamy na gole jednych i drugich.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,90 Noblebet