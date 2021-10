BETFAN podaje, czy Polacy pojadą na mundial

Według analiz BETFAN, legalnego polskiego bukmachera, piłkarska drużyna Biało-Czerwonych wywalczy drugie miejsce w grupie i możliwość zagrania w barażach o awans na mistrzostwa świata. Zdaniem bukmachera biletu na turniej w Katarze Polakom jednak nie uda się zdobyć. Na otarcie narodowych łez pozostaną zwycięstwa w najbliższych meczach – z San Marino i Albanią.

Wraz z rozpoczynającym się zgrupowaniem piłkarskich kadrowiczów wraca dyskusja na temat tego, czy Polakom będzie dane zobaczyć narodową drużynę na mundialu w Katarze. Zdaniem BETFAN, choć kibiców ucieszą zwycięstwa reprezentacji w eliminacyjnych meczach fazy grupowej i „nasi” dostaną się do baraży (kurs 1,20 wskazuje, że to niemal pewnik), to ostatecznie Polska nie znajdzie się w gronie zaledwie trzech krajów, którym uda się w ten sposób otworzyć drogę do mundialu. Szanse Polaków na obecność w Katarze są, zdaniem analityków BETAN, blisko trzykrotnie niższe niż na pomyślne przejście baraży. Jednocześnie choć szale oczekiwań przechylają się bardziej ku pesymistycznemu scenariuszowi, sukces Polaków nie jest zupełnie nierealny. O tych nadziejach świadczy niezbyt wygórowany kurs w BETFAN na wyjazd naszych orłów do Kataru, który wynosi 3,50.

Zanim to się jednak stanie kadrę narodową czekają mecze eliminacyjne. Zdaniem BETFAN, nie będzie zaskoczenia w Warszawie 9 października i Biało-Czerwoni pokonają San Marino, reprezentację okupującą ostatnie miejsce w rankingu UEFA. Wedle bukmachera piłkarzom San Marino nie uda się w starciu z Biało-Czerwonymi przeprowadzić żadnego skutecznego ataku na bramkę, nawet własną. Kurs w BETFAN na to, że San Marino strzeli jakiegokolwiek gola w Warszawie wynosi 5,50 wobec 1,12 na brak efektu na tym polu.

Według analityków BETFAN, krajowa reprezentacja pokona też Albanię. Kurs na zwycięstwo polskiej drużyny w Tiranie u legalnego bukmachera BETFAN wynosi 1,90, na remis na stadionie Air Albania – 3,50, a na wygraną Albanii – 4,25. To oznacza, że każde 100 zł zakładu – w zależności od ziszczenia się tych scenariuszy – da odpowiednio: 190 zł, 350 zł lub 425 zł.