Ciąg dalszy zmian w PZPN. Wiadomo, kto zastąpi Janusza Basałaja

Aleksandra Rosiak, była dziennikarka m.in. Telewizji Polskiej, ma zostać nowym dyrektorem ds. mediów i komunikacji w Polskim Związku Piłki Nożnej.

Na stanowisku ma zastąpić odchodzącego z PZPN-u Janusza Basałaja, czyli jednego z najbliższych współpracowników Zbigniewa Bońka, byłego prezesa związku.

Kim jest Aleksandra Rosiak?

Aleksandra Rosiak od roku 2004 była związana z Telewizją Polską i pojawiała się na antenach TVP1, TVP2, a także TVP Info. Można ją było oglądać m.in. w „Wiadomościach” i w programie „Pytanie na śniadanie”.

Na przełomie 2016 i 2017 roku dziennikarka zniknęła z telewizji, by wrócić do pracy w mediach w styczniu 2020 roku. Została wówczas współprowadzącą programu „Pierwsze śniadanie” w radiu TOK FM, gdzie pracowała do końca 2020 roku. Ostatnio Aleksandra Rosiak pracowała jako dyrektor departamentu komunikacji i Public Relations oraz rzecznik prasowy Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ciąg dalszy zmian w PZPN

Oficjalna decyzja w sprawie angażu w PZPN Aleksandry Rosiak jeszcze nie zapadła, ale w rozmowie z Interią nowy prezes związku, Cezary Kulesza przyznał, że faktycznie jej osoba jest rozważana jako zastępstwo za Janusza Basałaja. Aleksandra Rosiak miałaby odpowiadać w PZPN-ie za komunikację korporacyjną. Obszar komunikacji sportowej ma pozostać natomiast w rękach Jakuba Kwiatkowskiego.

Po objęciu funkcji prezesa PZPN przez Cezarego Kuleszę w związku doszło już wcześniej do kilku zmian personalnych. Stanowisko sekretarza generalnego tymczasowo powierzono Łukaszowi Wachowskiemu, który zastąpił Macieja Sawickiego, szefem kolegium sędziów za Zbigniewa Przesmyckiego został Tomasz Mikulski, a Stefan Majewski przestał pełnić funkcję dyrektora sportowego PZPN.