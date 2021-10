Leo Messi powinien grać za darmo? Kontrowersyjne słowa prezesa FC Barcelony

Po wielu latach spędzonych na Camp Nou, Leo Messi zakończył swoją przygodę z FC Barceloną. Okoliczności rozstania nie były specjalnie przyjemne. Informacja o odejściu Argentyńczyka z ekipy “Dumy Katalonii” niespodziewanie uderzyła w sympatyków. Niecałe dwa miesiące po oficjalnym zaprezentowaniu Leo Messiego w PSG, prezydent FC Barcelony – Joan Laporta postanowił wrócić do sprawy 34-latka. Słowa przedstawiciela hiszpańskiego klubu wzbudziły szok.

Sytuacja finansowa Barcelony jest powszechnie znana. “Duma Katalonii” ma ogromne problemy, które ostatnio dokładnie analizował dyrektor generalny – Ferran Reverter. Przy takich kłopotach zakontraktowanie Leo Messiego po prostu nie mogło się wydarzyć.

Gra za darmo?

Wielu kibiców FC Barcelony było sfrustrowanych zaistniałą sytuacją. Nic dziwnego, że pojawiały się głosy sugerujące, by Leo Messi grał w hiszpańskim klubie za darmo. Nikt oczywiście nie brał takich słów na poważnie. Dość niespodziewanie Joan Laporta wyznał w rozmowie z RAC1, iż sam miał nadzieję, że Messi zdecyduje się na taki szlachetny gest – Za bardzo kocham Messiego, by się na niego złościć. Nadszedł czas, kiedy pewne kwestie po prostu nie mogły się wydarzyć. Po obu stronach było rozczarowanie. Miałem nadzieję, że zmieni zdanie i powie, że będzie grał za darmo. Myślę, że LaLiga zaakceptowałaby to, ale nie mogliśmy prosić o to takiego piłkarza, jakim jest Leo Messi.

Czy rozstanie Leo Messiego z Barceloną wyszło komuś na dobre? “Duma Katalonii” kompletnie nie radzi sobie w Lidze Mistrzów, a także notuje rozczarowujące wyniki w LaLiga. Messi co prawda strzelił pięknego gola w starciu z Manchesterem City, ale 34-latek dalej czeka na premierowe trafienie w Ligue 1.