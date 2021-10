Piłkarz Lecha spowodował wypadek. Był pod wpływem alkoholu

W nocy z niedzieli na poniedziałek piłkarz Lecha Nika Kvekveskiri spowodował wypadek samochodowy. Piłkarz miał we krwi 0,8 promila alkoholu. O całym zajściu poinformował Głos Wielkopolski.

Kolejny piłkarz pod wpływem

Głos Wielkopolski poinformował, że Nika Kvekveskiri spowodował w nocy z niedzieli na poniedziałek wypadek samochodowy. Piłkarz był pod wpływem alkoholu. Miał 0,8 promila we krwi. Piłkarz prowadził Mercedesa C200 i wjechał w dwa inne pojazdy. Całe zajście miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Tadeusza Kościuszki i św. Marcina. W sprawie toczy się już postępowanie karne za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Do sprawy odniosły się już władze Lecha: – To wysoce naganna sytuacja, którą jako klub stanowczo potępiamy. Nika Kvekveskiri jest w tej chwili na zgrupowaniu kadry, ale chce bardzo przeprosić wszystkich za swoje zachowanie. I oczywiście deklaruje, że dobrowolnie podda się karze. Do tej pory gruziński pomocnik rozegrał w barwach Lecha dziesięć spotkań i zdobył jedną bramkę.