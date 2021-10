Czy Łukasz Fabiański będzie wykonywał rzut karny?

Łukasz Fabiański ma przed sobą pożegnanie z reprezentacją Polski. Na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski zagra z San Marino. Dla bramkarza West Hamu to będą ostatnie minuty z orzełkiem na piersi. Z tej okazji można spodziewać się fajerwerków. Czy jednak takowe będą także na boisku?

Mowa między innymi o strzelaniu rzutu karnego. Taki “pomysł” padł podczas rozmowy “Fabiana” z Wojciechem Szczęsnym w trakcie ich rozmowy na kanale Łączy Nas Piłka. Jednak tutaj reakcja była zdecydowana. – Nie, z szacunku dla rywala. To byłoby za grubo – powiedział Łukasz Fabiański. W ten sposób uciął wszelkie rewelacje na temat możliwości strzelenia pierwszego gola w reprezentacyjnej karierze i zamknięcia w ten sposób pięknej przygody.

W ten sposób Łukasz Fabiański mógłby dołączyć do grona bramkarzy, którzy trafili do bramki rywala. Wśród polskich golkiperów najbardziej znanym z takim osiągnięciem jest Artur Boruc. Podczas pierwszej przygody z Legią Warszawa strzelił gola z Widzewem Łódź. Zrobił to oczywiście z jedenastu metrów wykorzystując rzut karny.